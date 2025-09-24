Jannik Sinner alla prova del veterano Cilic: ogni match servirà da ‘allenamento competitivo’?

Un test di verifica. Domani, a Pechino (Cina), inizierà il cammino di Jannik Sinner nel prestigioso torneo ATP500. Sul cemento asiatico, il n.2 del mondo farà il proprio esordio contro il croato Marin Cilic e non manca l’interesse sulla prima uscita in questo evento, visto quanto è accaduto nelle ultime settimane. La sconfitta nella finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz è stata fragorosa e significativa per la prestazione del suo avversario e le conseguenze nel ranking ATP.

Jannik ha perso, infatti, la vetta della graduatoria mondiale dopo 65 settimane consecutive e ha ammesso davanti ai microfoni, nell’immediato post match, di dover cambiare qualcosa nel suo tennis per non essere troppo prevedibile in vista del prossimo match contro Carlitos.

“Abbiamo riflettuto tanto su quel match e stiamo apportando tanti piccoli cambiamenti, oltre a lavorare su cose nuove. Non so dire quanto riuscirò a mettere in pratica i cambiamenti perché la partita e l’allenamento sono cose diverse. Sono però motivato e felice di lavorare per essere un giocatore migliore“, ha raccontato l’azzurro ai microfoni nel media-day in Cina.

“Mi sto preparando al meglio e spero di giocare un buon tennis. Il primo turno non è mai facile. Avremo bisogno di tempo per mettere le cose a posto, ma stiamo lavorando in maniera dura. Per essere un giocatore forte è importante che io non dimentichi la mia identità. Allo stesso tempo, devo inserire qualcosina e vedere cosa potrò fare nei tornei di Pechino e Shanghai. Da Vienna in poi, invece, le cose cambieranno perché si giocherà indoor“, ha aggiunto il tennista nostrano.

La sfida contro Cilic potrebbe essere, quindi, l’occasione per testare qualche novità nel suo gioco. Il croato è un grande battitore e l’altoatesino dovrà anzitutto avere un rendimento da risposta e servizio all’altezza della situazione. Gettare le basi, in altre parole, per un tennis più completo in cui comunque non ci si dovrà snaturare.