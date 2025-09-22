Baseball, l’Italia si spaventa in avvio, poi supera la Grecia in rimonta e avanza agli ottavi degli Europei

Una bella reazione. La Nazionale italiana di baseball fatica nelle prime battute ma poi supera senza problemi la Grecia per 4-9, firma il terzo successo consecutivo ai Campionati Europei 2025 e accede senza sconfitte agli ottavi di finale. Il tutto dopo una giornata molto complicata in quel di Novara (città che ospita i match del gruppo C) rallentata da una pioggia che ha ritardato non poco il tabellino di marcia.

Complicatissimo l’inizio degli uomini di Francisco Cervillo, i quali hanno subito un primo punto nell’inning inaugurale con un fuoricampo, preludio di altri tre sigilli messi a referto nel secondo turno, arrivati grazie ad un doppio a destra di Maestrales Peter Gus e con un doppio a sinistra di Caras. La formazione tricolore però non ci sta e, incassato in colpo, si sveglia e suona la carica.

Sempre al secondo infatti Lasarcina firma il primo timbro con un fuoricampo, preludio di un secondo homers, stavolta da due, siglato nella terza ripresa. Gesto poi ripetuto da Guevara Ducato che ribalta tutto portando gli azzurri sul 4-5. Poi, nel quarto turno, un singolo al centro di Morresi consente ai nostri ragazzi di portare il parziale sul 4-6.

Con l’inerzia totalmente cambiata l’Italia prende per mano la partita, allungando sul 4-9 al sesto, complice l’ennesimo fuoricampo, ad opera in questo caso di Gonzalez, il singolo al centro di Angioi ed il sacrificio di Lasarcina. L’Italia agli ottavi affronterà la Francia. La sfida è pianificata per mercoledì 24 settembre alle 19:30.