Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Baseball

Baseball: l’Italia stacca il pass per gli ottavi agli Europei. Poche sorprese nel day-3

Pubblicato

33 minuti fa

il

Per approfondire:
Italia baseball/ FIBS

Va in archivio la terza giornata di competizioni ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna che oggi ha visto concludersi la prima fase dedicata al Round Robin. Da mercoledì 24 settembre cominceranno invece gli ottavi di finale in quel di Rotterdam, città che ha ospitato i primi due raggruppamenti (mentre gli altri due sono andati in scena a Novara ed Antewerp).

La notizia più importante la conosciamo: malgrado un inizio un po’ stentato, la Nazionale italiana ha battuto per 4-9 la Grecia, piazzandosi così in testa al raggruppamento C. Molto bene anche la Svizzera, squadra che ha battuto la Lituania per 5-13 piazzandosi così al secondo posto dietro gli azzurri. 

Nel gruppo A tutto facile per la Repubblica Ceca, formazione capace di battere per 0-10 la Svezia; vittoria inoltre anche per la Spagna che, in un match molto tirato, ha avuto la meglio sulla Germania per 2-4. Nel girone B ampio successo della temibile Olanda, la quale ha silurato 1-9 Israele; sorride inoltre anche la Gran Bretagna, formazione che si è imposta 4-9 sulla Francia.

Da segnalare infine quanto successo nel Girone D, contrassegnato dal trionfo della Croazia sul Belgio (3-6) oltre che dell’Austria, squadra che stracciato l’Ungheria per 26-2. Di seguito tutte le classifiche.

EUROPEI BASEBALL 2025: TUTTE LE CLASSIFICHE DEL ROUND ROBIN

Group A – Rotterdam

# Team W L T PCT GB
1

CZE
Czechia

 2 1 0 .667 0
1

ESP
Spain

 2 1 0 .667 0
1

GER
Germany

 2 1 0 .667 0
4

SWE
Sweden

 0 3 0 .000 2

Group B – Rotterdam

# Team W L T PCT GB
1

NED
Netherlands

 3 0 0 1.000 0
2

GBR
Great Britain

 2 1 0 .667 1
3

ISR
Israel

 1 2 0 .333 2
4

FRA
France

 0 3 0 .000 3

Group C – Milan

# Team W L T PCT GB
1

ITA
Italy

 3 0 0 1.000 0
2

SUI
Switzerland

 2 1 0 .667 1
3

GRE
Greece

 1 2 0 .333 2
4

LTU
Lithuania

 0 3 0 .000 3

Group D – Antwerp

# Team W L T PCT GB
1

CRO
Croatia

 3 0 0 1.000 0
2

AUT
Austria

 2 1 0 .667 1
3

BEL
Belgium

 1 2 0 .333 2
4

HUN
Hungary

 0 3 0 .000 3
Argomenti correlati:
Pubblicità