Jannik Sinner si allena a Pechino: servizio, variazioni e un gioco di prestigio per il pubblico cinese

Jannik Sinner si prepara per chiudere al meglio la sua stagione. L’azzurro, a Pechino per prendere parte all’ATP500 che inizierà dal 25 settembre e terminerà il 1° ottobre, conoscerà il proprio percorso domani. È previsto infatti alle 08.30 italiane (14.30 cinesi) il sorteggio che definirà il tabellone principale. Non ci sarà occasione per prendersi una rivincita nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che sarà impegnato a Tokyo (Giappone). Presenti, invece, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Sinner ha dato seguito a quanto detto nella conferenza stampa post finale degli US Open 2o25: “Sono stato troppo prevedibile, dovrò apportare dei cambiamenti e accettare anche di perdere se necessario qualche partita“, aveva dichiarato l’altoatesino. Il riferimento è alla ricerca di quelle variazioni che nel tennis del pusterese hanno latitato, anche perché non necessarie contro la gran parte dei suoi avversari.

Le criticità ci sono state contro Alcaraz e la prestazione a New York ha fatto suonare una sorta di allarme. Per questo motivo, tanto lavoro in queste ore in Cina su servizio, proiezioni a rete, giocate di volo e palle corte, per rendere il tennis di Jannik più completo. Quest’oggi, nella sessione di training al National Tennis Center della capitale cinese, tanto pubblico a seguire il n.2 del mondo, allenatosi col russo Karen Khachanov.

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER

Oggi Jannik si allena con Karen Khachanov pic.twitter.com/KOxlC0I8wG — Spica (@Kazenoutani) September 22, 2025

22/09 Jannik’s allenamento at Diamond Court pic.twitter.com/b54Isc0wn8 — Spica (@Kazenoutani) September 22, 2025

Il giocatore italiano è apparso sereno e molto rilassato, al punto di concedere qualcosa anche alla platea. Dopo una serie di smash, Jannik ha fatto letteralmente “sparire” la pallina infilandola al volo nella tasca dei pantaloncini, manifestando soddisfazione e divertimento. Non sono mancati gli applausi dal pubblico, sorpreso dal fuoriprogramma.

VIDEO MAGIA JANNIK SINNER