Tennis
Sorteggio ATP Pechino 2025: orario e programma. Sinner testa di serie n.1
Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP 500 di Pechino si terrà domani, martedì 23 settembre, alle ore 8.30 italiane: Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding, mentre Lorenzo Musetti sarà la testa di serie numero 4, inoltre saranno al via anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.
Tra gli otto atleti protetti dal seeding, oltre ai due azzurri, ci saranno il tedesco Alexander Zverev (numero 2), l’australiano Alex de Minaur (3), i russi Karen Khachanov (5) ed Andrey Rublev (6), il ceco Jakub Mensik (7) e l’altro russo Daniil Medvedev (8).
Le qualificazioni si disputeranno martedì 23 e mercoledì 24, mentre il tabellone principale scatterà a partire da giovedì 25. Le finali sono previste entrambe mercoledì 1° ottobre: dalle ore 5.30 italiane il doppio, non prima delle ore 8.00 italiane il singolare.
PROGRAMMA ATP 500 PECHINO 2025
Martedì 23 settembre
Ore 8.30 italiane Sorteggio tabellone principale singolare
ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025
1 Jannik Sinner
2 Alexander Zverev
3 Alex de Minaur
4 Lorenzo Musetti
5 Karen Khachanov
6 Andrey Rublev
7 Jakub Mensik
8 Daniil Medvedev
Alexander Bublik
Alejandro Davidovich Fokina
Francisco Cerundolo
Flavio Cobolli
Tallon Griekspoor
Cameron Norrie
Giovanni Mpetshi Perricard
Alexandre Muller
Corentin Moutet
Camilo Ugo Carabelli
Lorenzo Sonego
Benjamin Bonzi
Miomir Kecmanovic
Learner Tien
Fabian Marozsan
Tomas Martin Etcheverry
WC Yunchaokete Bu
WC Zhizhen Zhang