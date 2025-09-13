LIVE MotoGP, GP San Marino 2025 in DIRETTA: qualifiche e Sprint, chi impensierirà Marquez?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli si prospetta un day-2 del week end particolarmente intenso coi team chiamati ad affrontare le qualifiche e la Sprint Race, con un solo turno di prove libere a disposizione, prima del time-attack.

Una giornata importante per Francesco Bagnaia. Pecco vuole dare dei segnali di discontinuità rispetto ai round precedenti. Nelle pre-qualifiche di ieri la prestazione è stata positiva e l’aver conquistato con margine l’accesso alla Q2 è stata la riprova che in termini di assetto si stia andando nella direzione corretta. Vedremo se quest’oggi ci saranno delle conferme.

Da questo punto di vista, Marc Marquez è stato velocissimo nella FP2. Il compagno di squadra di Pecco, leader del Mondiale, è pronto per dare un altro colpo a questo campionato, andandosi a prendere la pole-position e un nuovo successo nella Sprint. Vedremo se ci saranno piloti in grado di ostacolare l’incedere dell’asso nativo di Cervera, in grande forma sulla Rossa ufficiale.

Il semaforo verde della Sprint Race sarà alle 15.00.