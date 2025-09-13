A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP San Marino 2025

Le qualifiche del Gran Premio di San Marino di MotoGP si terranno nella tarda mattinata di sabato 13 settembre. Dopodiché assisteremo alla prima gara di MotoE, seguita dalle qualifiche di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione). Ormai nel pomeriggio, avremo la Sprint di MotoGP, autentico pinnacolo della giornata, prima della chiusura con la seconda gara di MotoE.

Nel 2024, a Misano, si corse due volte a distanza di due settimane. In MotoGP, entrambe le pole position furono appannaggio di Francesco Bagnaia, che però vinse solo la Sprint del secondo weekend. La prima gara-dimezzata fu invece preda di Jorge Martin (che il giorno dopo la combinò grossa, sbagliando completamente strategia quando caddero due gocce di pioggia).

In Moto2, i più rapidi sul giro secco furono Tony Arbolino nel fine settimana di inizio settembre e Aròn Canet nel recupero successivo. Doppio poleman anche in Moto3, con David Alonso a svettare nelle qualifiche del GP di San Marino e Taiyo Furusato in quelle del GP di Emilia Romagna. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, è sufficiente seguire il GP di Germania in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 13 settembre

Ore 10:50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12:50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13:45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15:00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di San Marino. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP SAN MARINO 2025

Sabato 13 settembre



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:10, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2