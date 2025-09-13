MotoGP oggi in tv, GP San Marino 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 13 settembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Misano, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

In MotoGP Francesco Bagnaia cerca conferma dopo un venerdì positivo. Ieri Pecco ha trovato una buona continuità di rendimento in sella alla Ducati GP25, conquistando con tranquillità l’accesso alla Q2. Certo, si conferma straordinariamente veloce il compagno di team, Marc Marquez (leader del Mondiale), tra i favoriti per la conquista della pole e del successo nella Sprint.

Il sabato del round di Misano sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), limitatamente alle qualifiche e alla Sprint Race di MotoGP, e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi della top-class, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport. Prevista anche la copertura di gara-1 e di gara-2 di MotoE, con diretta della prima manche su Sky Sport MotoGP e TV8 e in differita solo sul canale 208.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie, alla Sprint Race di MotoGP e gara-1 di MotoE. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 13 settembre

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.10, MotoE, Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.45-13.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.10-13.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.10, MotoE, Gara-2 – Differita tv dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

Diretta streaming: SkyGo, Now, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 13 settembre

