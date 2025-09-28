Gottardi/Orsi Toth, top 8 a Rio: un altro Elite 16 da protagoniste

Il circuito Elite 16 continua a parlare anche italiano. A Rio de Janeiro, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno conquistato un posto tra le migliori otto coppie del torneo, confermandosi per la sesta volta in stagione nella top 8 di un appuntamento del massimo circuito mondiale. Le azzurre si sono fermate ai quarti di finale, eliminate dalle brasiliane Thamela/Victoria, ma ancora una volta hanno dimostrato solidità, carattere e un livello ormai costantemente competitivo tra le big del panorama internazionale.

Il primo snodo decisivo è arrivato nel Round of 12 contro le svizzere Anouk Vergé-Dépré e Zoé Vergé-Dépré [3], coppia tra le più esperte e regolari del circuito. La sfida è stata una battaglia equilibratissima, vinta dalle italiane al tie break con il punteggio di 2-1 (21-19, 18-21, 15-13). Nel primo set le azzurre hanno gestito bene la fase cambio-palla, mantenendo percentuali solide (65% di sideout) e approfittando di qualche incertezza svizzera per allungare nel finale. Gottardi e Orsi Toth hanno chiuso 21-19, mostrando freddezza nei punti decisivi.

La reazione elvetica è arrivata nel secondo parziale: Anouk/Zoe hanno alzato le percentuali in sideout fino all’84% e limitato gli errori, costringendo le azzurre a inseguire. Il set si è chiuso 21-18 per le svizzere, rimandando tutto al tie break. Il terzo set è stato palpitante: dopo un avvio punto a punto, Gottardi e Orsi Toth hanno piazzato il break decisivo per portarsi sul 13-11 e hanno gestito con maturità fino al 15-13 finale. Una vittoria pesante, sia per il valore delle avversarie sia perché ha regalato l’accesso tra le prime otto del torneo.

Nei quarti l’ostacolo era complicato: le numero uno del tabellone, le brasiliane Thamela/Victoria, sostenute dal pubblico di casa e desiderose di vendicare la sconfitta subita in finale ad Amburgo. Anche in questo caso le azzurre hanno lottato punto a punto per oltre un’ora di gioco, cedendo solo ai vantaggi del tie break: 2-1 (16-21, 21-17, 16-14).

Il primo set è stato perfetto da parte delle italiane. Aggressive al servizio e precise in sideout (64%), Gottardi e Orsi Toth hanno comandato gli scambi, costringendo le brasiliane a inseguire. Sul 21-16 le azzurre hanno chiuso meritatamente, facendo sperare nell’impresa. La reazione delle brasiliane non si è fatta attendere: nel secondo parziale Thamela e Victoria hanno aumentato la pressione al servizio e in break point, arrivando al 66% di sideout e costringendo le azzurre a diversi errori in costruzione. Il 21-17 ha riequilibrato il match.

Il tie break è stato un concentrato di tensione ed emozioni. Gottardi/Orsi Toth sono partite bene (8-7 al cambio campo), ma le brasiliane hanno trovato il sorpasso con due break consecutivi. Le azzurre hanno avuto la forza di rientrare fino al 14 pari, ma proprio all’ultimo scambio Thamela/Victoria hanno trovato il punto del 16-14, chiudendo una partita spettacolare e di altissimo livello tecnico.

Il torneo di Rio conferma ancora una volta la crescita costante della coppia azzurra. Sesta top 8 stagionale, segno di una continuità di rendimento che ormai non è più casuale. Gottardi e Orsi Toth hanno dimostrato di potersela giocare con tutte: dalle svizzere ex medagliate olimpiche alle brasiliane numero uno del ranking, passando per le varie big del circuito. Pur uscendo ai quarti, la prestazione delle italiane lascia indicazioni positive: la solidità in cambio palla, la capacità di reagire nei momenti difficili e la consapevolezza di poter spingersi ancora più avanti nei tornei più prestigiosi. L’obiettivo, adesso, è trasformare queste costanti top 8 in una semifinale o in una finale, traguardo che sembra ormai a portata di mano.

TORNEO MASCHILE

Round of 12: Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Nicolaidis/Carracher AUS [9] 2-0 (21-18, 23-21)

Hammarberg/Berger T. AUT [17] [Q] – Alayo/Diaz CUB [7] 0-2 (14-21, 18-21)

Plavins/Fokerots LAT [4] – Cherif/Ahmed QAT [3] 1-2 (21-15, 17-21, 12-15)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – van de Velde/Brouwer NED [5] 0-2 (17-21, 27-29)

Boermans/de Groot NED [2] – Mol, A./Sørum, C. NOR [1] 0-2 (17-21, 16-21)

Evans/Budinger USA [13] – George/Saymon BRA [20] [Q] 2-1 (24-26, 21-16, 16-14)

Quarti di finale: Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Boermans/de Groot NED [2] 1-2 (21-19, 10-21, 9-15)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Alayo/Diaz CUB [7] 1-2 (23-21, 19-21, 5-15)

van de Velde/Brouwer NED [5] – Cherif/Ahmed QAT [3] 0-2 (15-21, 18-21)

Evans/Budinger USA [13] – Plavins/Fokerots LAT [4] 0-2 (14-21, 23-25)

Semifinali: Alayo/Diaz CUB [7] – Boermans/de Groot NED [2]

Plavins/Fokerots LAT [4] – Cherif/Ahmed QAT [3]

TORNEO FEMMINILE

Round of 12: Thamela/Victoria BRA [1] – Müller/Tillmann GER [5] 2-1 (16-21, 21-16, 15-13)

Donlin/Denaburg USA [14] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [10] 2-1 (21-15, 16-21, 15-11)

Anouk/Zoé SUI [3] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] 1-2 (19-21, 21-18, 13-15)

Cannon/Kraft USA [8] – Carol/Rebecca BRA [11] 2-1 (14-21, 21-17, 15-12)

Shaw/Cheng USA [9] – Tina/Anastasija LAT [2] 2-0 (21-12, 21-15)

Melissa/Brandie CAN [6] – Klinger D./Klinger R. AUT [12] 2-0 (21-13, 21-15)

Quarti di finale: Thamela/Victoria BRA [1] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] 2-1 (16-21, 21-17, 16-14)

Shaw/Cheng USA [9] – Anouk/Zoé SUI [3] 2-1 (19-21, 21-19, 15-13)

Cannon/Kraft USA [8] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 15-9)

Carol/Rebecca BRA [11] – Melissa/Brandie CAN [6] 2-0 (21-18, 21-15)

Semifinali: Thamela/Victoria BRA [1] – Shaw/Cheng USA [9]

Carol/Rebecca BRA [11] – Cannon/Kraft USA [8]