Beach Volley
Da Amburgo a Rio: Orsi Toth/Gottardi non si fermano più, azzurre al top nel debutto carioca
Il main draw dell’Elite16 di Rio de Janeiro si è aperto con emozioni forti per le coppie italiane impegnate nel torneo femminile. La giornata inaugurale ha regalato sorrisi e qualche rammarico: Orsi Toth/Gottardi hanno centrato un successo importante all’esordio, mentre Scampoli/Bianchi si sono arrese di fronte alle francesi Vieira/Chamereau dopo un tie-break combattutissimo.
Il debutto di Orsi Toth/Gottardi (Pool D) è stato di quelli convincenti. Le azzurre hanno rimontato e battuto le olandesi Bekhuis/van Driel [21] [Q] per 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), mostrando grande carattere e qualità soprattutto nei momenti caldi. Dopo un primo set perso di misura, Reka e Valentina hanno alzato il ritmo a muro e in difesa, trovando nel servizio di Gottardi e nell’efficacia di Orsi Toth in attacco le armi decisive. Nel tie-break le azzurre hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo con autorevolezza e conquistando un successo che vale oro in ottica qualificazione. Oggi in programma c’è la sfida con le statunitensi Shaw/Cheng [9], partita che può valere il primato nel girone e il pass diretto per il Round of 12, evitando così il tabellone ad eliminazione precoce.
Più amaro invece l’esordio per Scampoli/Bianchi (Pool C), sconfitte 2-1 (21-16, 15-21, 15-11) dalle francesi Vieira/Chamereau [10]. Le italiane, al debutto stagionale in un main draw così prestigioso, hanno pagato un avvio contratto, cedendo il primo parziale senza riuscire a limitare la pressione al servizio delle rivali. La reazione è arrivata nel secondo set, dove la coppia tricolore ha imposto il proprio ritmo chiudendo 21-15 senza troppe difficoltà. Nel tie-break, però, qualche sbavatura di troppo in ricezione ha permesso alle francesi di scappare nel finale, lasciando alle azzurre il rammarico di un’occasione sprecata. Per Scampoli e Bianchi, oggi è già tempo di dentro o fuori: contro le brasiliane Andressa/Tainá [22] [Q] sarà sfida decisiva per il terzo posto nel girone, l’ultimo valido per restare in corsa.
Sul fronte maschile, la prima giornata ha delineato un quadro già chiaro con i vincitori dei gironi proiettati direttamente al round of 12. A guidare il gruppo dei qualificati ci sono gli olandesi Boermans/de Groot [2], perfetti nel loro cammino. Bene anche i lettoni Plavins/Fokerots [4], i brasiliani Evandro/Arthur Lanci [6] e la coppia cubana Alayo/Diaz [7], capace di piegare i norvegesi Mol H./Berntsen in una maratona da tre set.
Oggi inizia la fase a eliminazione diretta con il round of 18, che promette scintille: tra i match più attesi ci sono Mol/Sørum – Andre/Renato, derby brasiliano tra George/Saymon – Mol H./Berntsen e l’affascinante Cuba–Argentina con Alayo/Diaz – Capogrosso/Capogrosso.
TORNEO MASCHILE
Primo turno qualificazione: Bassereau/Aye, C. FRA [1] – Trousil/Sedlak CZE [16] 0-2 (15-21, 16-21)
Mol, H./Berntsen NOR [3] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [14] 2-0 (21-19, 21-19)
Adelmo/Mateus BRA [15] – Hammarberg/Berger T. AUT [2] 1-2 (21-19, 12-21, 6-15)
Elazar/Cuzmiciov ISR [9] – Heidrich/Jordan SUI [8] 2-0 (21-15, 21-19)
Vinicius/Heitor BRA [7] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [10] 0-2 (15-21, 19-21)
Droguett/Quintero CHI [13] – Pfretzschner, L./Winter GER [4] 2-1 (21-23, 21-17, 15-11)
Penninga/Immers NED [11] – Pedrosa/Campos POR [6] 2-1 (19-21, 22-20, 19-17)
George/Saymon BRA [5] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [12] 2-1 (21-18, 19-21, 16-14)
Gironi. Pool A
Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Trousil/Sedlak CZE [24] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 15-7)
Henning/Wüst GER [12] – Evans/Budinger USA [13] 0-2 (14-21, 10-21)
Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Evans/Budinger USA [13] 0-2 (16-21, 22-24)
Trousil/Sedlak CZE [24] [Q] – Henning/Wüst GER [12] 2-1 (15-21, 21-17, 15-10)
Pool B
Boermans/de Groot NED [2] – Droguett/Quintero CHI [23] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)
Partain/Benesh USA [11] – Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] 0-2 (13-21, 18-21)
Boermans/de Groot NED [2] – Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)
Droguett/Quintero CHI [23] [Q] – Partain/Benesh USA [11] 0-2 (31-33, 24-26)
Pool C
Cherif/Ahmed QAT [3] – Penninga/Immers NED [22] [Q] 2-0 (29-27, 21-14)
Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15] 2-1 (17-21, 21-13, 15-9)
Cherif/Ahmed QAT [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] 1-2 (16-21, 21-15, 10-15)
Penninga/Immers NED [22] [Q] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15] 1-2 (18-21, 22-20, 11-15)
Pool D
Plavins/Fokerots LAT [4] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)
Nicolaidis/Carracher AUS [9] – Andre/Renato BRA [16] 2-1 (22-20, 19-21, 15-10)
Plavins/Fokerots LAT [4] – Nicolaidis/Carracher AUS [9] 2-0 (21-11, 21-19)
Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [21] [Q] – Andre/Renato BRA [16] 1-2 (16-21, 21-19, 12-15)
Pool E
van de Velde/Brouwer NED [5] – George/Saymon BRA [20] [Q] 1-2 (21-15, 18-21, 14-16)
Schalk/Shaw USA [8] – Hammarberg/Berger T. AUT [17] [Q] 1-2 (21-16, 18-21, 10-15)
van de Velde/Brouwer NED [5] – Schalk/Shaw USA [8] 2-0 (21-18, 31-29)
George/Saymon BRA [20] [Q] – Hammarberg/Berger T. AUT [17] [Q] 1-2 (22-20, 18-21, 14-16)
Pool F
Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Elazar/Cuzmiciov ISR [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)
Alayo/Diaz CUB [7] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 15-13)
Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Alayo/Diaz CUB [7] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)
Elazar/Cuzmiciov ISR [19] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q] 0-2 (18-21, 22-24)
Ottavi di finale: Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] – van de Velde/Brouwer NED [5]
Alayo/Diaz CUB [7] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15]
Cherif/Ahmed QAT [3] – Trousil/Sedlak CZE [24] [Q]
Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Andre/Renato BRA [16]
George/Saymon BRA [20] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q]
Nicolaidis/Carracher AUS [9] – Partain/Benesh USA [11]
TORNEO FEMMINILE
Primo turno qualificazione: DeBerg/Hodel USA [5] – Stam/Schoon NED [12] 1-2 (21-19, 14-21, 12-15)
Placette/Richard FRA [9] – Okla/Lunio POL [8] 0-2 (23-25, 18-21)
Harward/Phillips USA [7] – Thainara/Simonetti BRA [10] 1-2 (17-21, 21-17, 8-15)
Polley/MacDonald NZL [13] – Quiggle/Loreen USA [4] 0-2 (13-21, 19-21)
Carol Horta/Elize Maia BRA [15] – Svozilova/Stochlova CZE [2] 1-2 (17-21, 21-18, 14-16)
Paulikiene/Raupelyte LTU [3] – Michelle/Corrales PAR [14] 1-2 (21-19, 13-21, 12-15)
Bekhuis/van Driel, E. NED [11] – Alchin/Johnson AUS [6] 2-0 (21-12, 21-18)
Clancy/Milutinovic AUS [1] – Andressa/Tainá BRA [16] 0-2 (19-21, 13-21)
Pool A
Thamela/Victoria BRA [1] – Michelle/Corrales PAR [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)
Klinger D./Klinger R. AUT [12] – Dani/Tania ESP [13] 2-1 (19-21, 22-20, 15-8)
Thamela/Victoria BRA [1] – Klinger D./Klinger R. AUT [12]
Michelle/Corrales PAR [24] [Q] – Dani/Tania ESP [13]
Pool B
Tina/Anastasija LAT [2] – Stam/Schoon NED [23] [Q] Injury Team B
Carol/Rebecca BRA [11] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q] 1-2 (21-17, 21-23, 18-20)
Tina/Anastasija LAT [2] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q]
Stam/Schoon NED [23] [Q] – Carol/Rebecca BRA [11]
Pool C
Anouk/Zoé SUI [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (21-15, 21-12)
Vieira/Chamereau FRA [10] – Scampoli/Bianchi ITA [15] [Q] 2-1 (21-16, 15-21, 15-11)
Anouk/Zoé SUI [3] – Vieira/Chamereau FRA [10]
Andressa/Tainá BRA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [15] [Q]
Pool D
Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Bekhuis/van Driel, E. NED [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-19, 15-7)
Shaw/Cheng USA [9] – Hegeile/Vitoria BRA [16] 2-1 (21-12, 20-22, 15-13)
Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Shaw/Cheng USA [9]
Bekhuis/van Driel, E. NED [21] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [16]
Pool E
Müller/Tillmann GER [5] – Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-11)
Cannon/Kraft USA [8] – Svozilova/Stochlova CZE [17] [Q] 2-0 (21-13, 21-13)
Müller/Tillmann GER [5] – Cannon/Kraft USA [8]
Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [17] [Q]
Pool F
Melissa/Brandie CAN [6] – Okla/Lunio POL [19] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)
Taiana Lima/Talita BRA [7] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)
Melissa/Brandie CAN [6] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q]
Okla/Lunio POL [19] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [7]