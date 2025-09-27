Gottardi/Orsi Toth, ancora al Round of 12: vittoria a Rio contro le brasiliane

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si confermano coppia di punta del beach volley azzurro, raggiungendo per la quinta volta in stagione il Round of 12 di un torneo Elite. Le azzurre, seconde nel loro girone nel torneo di Rio del Janeiro, hanno sconfitto al primo turno ad eliminazione diretta le padrone di casa brasiliane Thainara/Simonetti al termine di un match molto combattuto. Ancora un’eliminazione al primo turno, invece, per Bianchi e Scampoli che rischiano di uscire ben presto dal main draw dell’Elite 16 senza un’inversione di tendenza in questo finale di stagione.

Nella finale del girone Orsi Toth/Gottardi sono uscite sconfitte al tie break nella sfida contro le statunitensi Shaw/Cheng. Partita giocata a corrente alternata dalle due coppie. Nel primo set solo le statunitensi in campo: la coppia americana è partita meglio, portandosi sull’11-6, poi anche la seconda parte del set è stata a senso unico fino al 21-9 per le statunitensi. Nel secondo set è cambiato tutto: sono state le azzurre a portarsi sul 12-6 e poi a mantenere le distanze fino al 21-12 che ha ristabilito la parità. Tie break equilibrato fino al 7-6 per le statunitensi che poi hanno spiccato il volo lasciando solo le briciole alle azzurre fino al 15-8 conclusivo.

Nella sfida che valeva l’accesso al round of 12 la coppia azzurra si è trovata di fronte le brasiliane Thainara/Simonetti e questa volta il tie break ha dato ragione a Gottardi/Orsi Toth. Nel primo set le azzurre non sono riuscite a far fruttare un vantaggio di 19-17, subendo un break di 0-4 nel finale: 19-21. Nel secondo set azzurre avanti 12-8 e poi, dopo un break di 5-0, sul 18-11, che ha aperto le porte al 21-15 conclusivo. Nel tie break giochi chiusi già dopo pochi minuti con Gottardi/Orsi Toth avanti subito 8-2 e poi brave a gestire fino al 15-9 conclusivo. Nel round of 12 le italiane se la vedranno con la coppia svizzera Zoè e Anouk Vergè-Deprè, uno dei binomi più in forma del momento.

Non sono andate bene, invece, le cose per Giada Bianchi e Claudia Scampoli che sono state sconfitte 2-0 nella finale per il terzo posto del girone dalle brasiliane Andressa/Taina. Nel primo set, avanti 10-8, le azzurre hanno subito un break di 0-5 e si sono trovate ad inseguire senza riuscire più ad avvicinare le padrone di casa fino al 21-18 conclusivo. Nel secondo set le brasiliane hanno ampliato progressivamente il vantaggio fino a portarsi sul 17-12 e sono riuscite ad avere la meglio con il punteggio di 21-16.

TORNEO MASCHILE

Round of 18: Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Andre/Renato BRA [16] 2-0 (21-11, 21-15)

Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] – van de Velde/Brouwer NED [5] 0-2 (16-21, 16-21)

Cherif/Ahmed QAT [3] – Trousil/Sedlak CZE [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Alayo/Diaz CUB [7] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15] 2-1 (19-21, 21-16, 15-13)

Nicolaidis/Carracher AUS [9] – Partain/Benesh USA [11] 2-0 (21-19, 21-17)

George/Saymon BRA [20] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q] 2-1 (26-24, 16-21, 15-13)

Round of 12: Boermans/de Groot NED [2] – Mol, A./Sørum, C. NOR [1] LIVE – 0-0 (0-0)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – van de Velde/Brouwer NED [5]

Plavins/Fokerots LAT [4] – Cherif/Ahmed QAT [3]

Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Nicolaidis/Carracher AUS [9]

Hammarberg/Berger T. AUT [17] [Q] – Alayo/Diaz CUB [7]

Evans/Budinger USA [13] – George/Saymon BRA [20] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Michelle/Corrales PAR [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Klinger D./Klinger R. AUT [12] – Dani/Tania ESP [13] 2-1 (19-21, 22-20, 15-8)

Thamela/Victoria BRA [1] – Klinger D./Klinger R. AUT [12] 2-0 (21-17, 21-19)

Michelle/Corrales PAR [24] [Q] – Dani/Tania ESP [13] 2-1 (15-21, 21-15, 15-13)

Pool B

Tina/Anastasija LAT [2] – Stam/Schoon NED [23] [Q] vinta a tavolino (Injury Team B)

Carol/Rebecca BRA [11] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q] 1-2 (21-17, 21-23, 18-20)

Tina/Anastasija LAT [2] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q] 1-2 (17-21, 21-11, 13-15)

Stam/Schoon NED [23] [Q] – Carol/Rebecca BRA [11] 0-2 (9-21, 15-21)

Pool C

Anouk/Zoé SUI [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (21-15, 21-12)

Vieira/Chamereau FRA [10] – Scampoli/Bianchi ITA [15] [Q] 2-1 (21-16, 15-21, 15-11)

Anouk/Zoé SUI [3] – Vieira/Chamereau FRA [10] 2-0 (21-17, 21-19)

Andressa/Tainá BRA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Pool D

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Bekhuis/van Driel, E. NED [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-19, 15-7)

Shaw/Cheng USA [9] – Hegeile/Vitoria BRA [16] 2-1 (21-12, 20-22, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Shaw/Cheng USA [9] 1-2 (9-21, 21-12, 8-15)

Bekhuis/van Driel, E. NED [21] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [16] 0-2 (17-21, 16-21)

Pool E

Müller/Tillmann GER [5] – Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-11)

Cannon/Kraft USA [8] – Svozilova/Stochlova CZE [17] [Q] 2-0 (21-13, 21-13)

Müller/Tillmann GER [5] – Cannon/Kraft USA [8] 1-2 (21-15, 21-23, 16-18)

Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [17] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Pool F

Melissa/Brandie CAN [6] – Okla/Lunio POL [19] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)

Taiana Lima/Talita BRA [7] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

Melissa/Brandie CAN [6] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Okla/Lunio POL [19] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [7] 0-2 (12-21, 19-21)

Round of 18: Tina/Anastasija LAT [2] – Michelle/Corrales PAR [24] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Vieira/Chamereau FRA [10] – Taiana Lima/Talita BRA [7] 2-0 (21-18, 21-17)

Müller/Tillmann GER [5] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-11)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)

Klinger D./Klinger R. AUT [12] – Hegeile/Vitoria BRA [16] 2-1 (21-19, 15-21, 15-13)

Carol/Rebecca BRA [11] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 2-1 (16-21, 21-14, 15-10)

Round of 12: Thamela/Victoria BRA [1] – Müller/Tillmann GER [5]

Donlin/Denaburg USA [14] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [10]

Anouk/Zoé SUI [3] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4]

Shaw/Cheng USA [9] – Tina/Anastasija LAT [2]

Cannon/Kraft USA [8] – Carol/Rebecca BRA [11]

Melissa/Brandie CAN [6] – Klinger D./Klinger R. AUT [12]