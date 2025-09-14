Ginnastica artistica, Macchini e Grasso vincono in World Challenge Cup. Melnikova è tornata!

L’Italia ha brillato nell’ultima tappa della World Challenge Cup 2025 di ginnastica artistica, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza riservato alle singole specialità, andata in scena alla Bercy Arena di Parigi, che lo scorso anno ospitò le Olimpiadi. Carlo Macchini ha vinto alla sbarra con l’ottimo punteggio di 14.433 (6.0 il D Score, 8.433 l’esecuzione), battendo il padrone di casa Kevin Carvalho (14.366) e il taiwanese Chia-Hung Tang (14.366).

Thomas Grasso ha invece dettato legge al volteggio con la media di 14.016 (14.300 sul primo salto e 13.733 sulla seconda prova), prevalendo di misura nei confronti del taiwanese Wei-Sheng Tseng (13.916) e del norvegese Sebastian Sponevik (13.883). Dopo il bronzo conquistato agli Europei, Gabriele Targhetta è salito nuovamente sul terzo gradino del podio al cavallo con maniglie grazie a un eccellente esercizio valutato in 14.733 (6.0 la nota di partenza, 8.733 di esecuzione) con cui ha chiuso alle spalle del kazako Nariman Kurbanov (15.066) e dell’armeno Hamlet Manukyan (14.800).

Segnali importanti da parte degli azzurri quando mancano cinque settimane ai Mondiali di Jakarta. Non c’erano italiane, ma nelle gare femminili si registra il ritorno in gara della russa Angelina Melnikova, portento assoluto che era fuori dal giro che conta da ormai tre anni a causa di note questioni extra-sportive: secondo posto al corpo libero (13.400) alle spalle della rumena Sabrina Maneca-Voinea (13.800) e vittoria alla trave (13.500) con 34 millesimi di margine sulla svizzera Lena Bickel.

L’algerina Kaylia Nemour ha dimostrato ancora una volta il suo strapotere da Campionesse Olimpica alle parallele asimmetriche, vincendo con un superbo 15.033. Il britannico Joe Fraser ha prevalso alle parallele pari (14.533), l’israeliano Artem Dolgopyat ha avuto la meglio al corpo libero (14.466), gli anelli portano la firma del belga Glen Cuyle (14.466).