Ginnastica artistica, Mondiali 2025: sorteggiati suddivisioni e ordini di rotazione. Italia mattiniera

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. La rassegna iridata sarà riservata esclusivamente agli individualisti: ogni Nazione potrà schierare massimo quattro donne e sei uomini, ma non saranno previste le gare a squadre nell’appuntamento agonistico più importante della stagione post-olimpica. Dopo le qualificazioni ci sarà dunque spazio soltanto per i concorsi generali individuali e per le finali di specialità, dunque verranno messi in palio dodici titoli.

Il sorteggio andato in scena a Losanna ha determinato suddivisioni e ordini di rotazione: sono previsti otto gruppi maschili e dieci femminili per il turno preliminare che determinerà i 24 ammessi agli atti conclusivi sul giro completo e gli otto contendenti alle medaglie sui singoli attrezzi. L’Italia femminile è stata inserita nella quinta suddivisione, dunque scenderà in pedana martedì 21 ottobre alle ore 11.30 locali (le ore 06.30 italiane). Le azzurre incominceranno il loro cammino alle parallele asimmetriche e gireranno insieme alla Francia (avvio alla trave), alla Svizzera e alla Malesia (dal volteggio), al Vietnam (dalla trave), all’Islanda e al Marocco (dal corpo libero).

Un sorteggio non ottimale considerando la sveglia mattutina e che si sarà a metà delle qualificazioni (dunque con tante rivali a seguire), ma l’avvio su un attrezzo congeniale alle nostre portacolori potrebbe essere favorevole. Le altre big: Giappone in prima suddivisione, Canada in seconda, Germania in terza, USA e Gran Bretagna in quarta, Romania e Belgio in sesta, Brasile in ottava, atlete neutrali in nona (nei fatti le russe), Cina e Spagna in decima.

L’Italia maschile è invece stata inserita nella terza suddivisione, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14.15 locali (le ore 09.15 italiane). I Moschettieri partiranno agli anelli e dunque termineranno la sessione al cavallo con maniglie, estrazione mai davvero ideale vista la complessità di un attrezzo che andrebbe possibilmente affrontato senza troppe fatiche nelle gambe. Gli azzurri gireranno con Ungheria (dal corpo libero), Cile e Mongolia (dal cavallo), Perù e Monaco (dal volteggio), Norvegia (dalle parallele pari) e Ucraina (dalla sbarra).

Le altre big: Giappone e atleti neutrali in prima; Gran Bretagna, Belgio e Brasile in seconda; Paesi Bassi, altri atleti neutrali, USA, Armenia e Cina Taipei in quarta; Germania, Spagna, Svizzera in quinta; Australia e Israele in settima; Cina, Canada e Francia in ottava.