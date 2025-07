Ginnastica artistica, l’Italia lancia la volata verso i Mondiali: le convocate per il primo collegiale, tra conferme e ritorni

Mancano poco meno di tre mesi ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. La rassegna iridata in terra asiatica rappresenterà l’evento più importante della stagione, ma va ricordato che non ci sarà la gara a squadre: nell’anno post-olimpico, infatti, il team event non è inserito nel programma dei Mondiali e ogni Nazione potrà portare in pedana sei uomini e quattro donne, che gareggeranno esclusivamente a titolo individuale.

Per le Fate non ci sarà dunque l’occasione di dare l’assalto a una nuova medaglia di lusso (e magari di vincere…) dopo la medaglia d’argento conquistata ai Giochi di Parigi 2024. Intanto è iniziata la marcia di avvicinamento alla competizione dopo una prima parte di annata agonistica che ha portato in dote i trionfali Europei. Il DT Enrico Casella ha previsto un allenamento nazionale, che si svolgerà a Tirrenia (Pisa) dal 3 al 9 agosto: il collegiale in terra toscana rappresenterà l’occasione per fare un punto della situazione e intensificare il lavoro verso i Mondiali, che passerà anche dalla disputa dei Campionati Italiani Assoluti a fine settembre.

Saranno presenti Alice D’Amato (Campionessa Olimpica alla trave), Manila Esposito (due volte Campionessa d’Europa all-around e bronzo a cinque cerchi sui 10 cm), Elisa Iorio e Angela Andreoli (entrambe recuperate dagli infortuni e dalle seguenti operazioni). Le quattro Fate protagoniste a Parigi saranno affiancate da Asia D’Amato, ormai definitivamente recuperata dopo gli infortuni e desiderosa di tornare a esprimere al massimo il proprio valore, e dalla rientrante Martina Maggio (reduce da un lungo stop), dalla grande promessa Giulia Perotti e da Sofia Tonelli (fresca di bronzo continentale alla trave).

Chiamate anche Emma Fioravanti (nel quintetto che ha vinto il team event degli Europei) e Veronica Mandriota (reduce dalle Universiadi), ma anche altre giovani come Chiara Barzasi, Benedetta Gava, Emma Puato, Arianna Belardelli, Artemisia Iorfino. Non risulta in rosa Giorgia Villa, altra Fata d’argento alle Olimpiadi. Di seguito il quadro dettagliato delle azzurre convocate per il collegiale di Tirrenia (in rigoroso ordine alfabetico).

CONVOCATE ITALIA GINNASTICA ARTISTICA COLLEGIALE TIRRENIA

Rebecca Aiello

Angela Andreoli

Chiara Barzasi

Arianna Belardelli

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Nunzia Dercenno

Manila Esposito

Camilla Ferrari

Angelica Finiguerra

Emma Fioravanti

Artemisia Iorfino

Elisa Iorio

Caterina Gaddi

Benedetta Gava

Martina Maggio

Veronica Mandriota

July Marano

Giulia Perotti

Emma Puato

Anthea Sisio

Sofia Tonelli