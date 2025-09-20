F1, risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2025: Norris precede Verstappen, 4° Hamilton

Il Mondiale di F1 2025 ha visto oggi, sabato 20 settembre, proseguire il GP d’Azerbaijan, valido come diciassettesima prova del calendario. Nella tarda mattinata italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60′.

CLASSIFICA FP3 GP AZERBAIJAN F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:41.223

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.222s

3 Oscar Piastri McLaren +0.254s

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.276s

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.653s

6 George Russell Mercedes +0.741s

7 Alexander Albon Williams +0.760s

8 Oliver Bearman Haas +0.762s

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.923s

10 Charles Leclerc Ferrari +0.986s

11 Isack Hadjar Racing Bulls +1.044s

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.205s

13 Carlos Sainz Williams +1.263s

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.368s

15 Franco Colapinto Alpine +1.566s

16 Yuki TsunodaRed Bull Racing +1.617s

17 Esteban Ocon Haas +1.645s

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.837s

19 Pierre Gasly Alpine +2.099s

20 Lance Stroll Aston Martin +2.127s