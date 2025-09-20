Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Azerbaijan 2025, differita in chiaro

Sabato 20 settembre, il Gran Premio di Azerbaigian di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza ridotta in vista della gara. Difatti, il tracciato è storicamente favorevole a rimescolamenti di carte.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 10.30 E ALLE 14.00

I numeri non mentono. In otto edizioni, il poleman ha vinto solo due volte (Nico Rosberg nel 2016 e Valtteri Bottas nel 2019). Inoltre, il successo è stato appannaggio di chi è partito dalla prima fila solo in altre due occasioni (Lewis Hamilton 2018 e Oscar Piastri 2024). Insomma, da queste parti c’è sempre spazio per rimontare. D’altronde la natura della pista si presta a ribaltoni.

Vale la pena di sottolineare come viga una sorta di maledizione su Charles Leclerc. Il monegasco ha ottenuto 4 pole position, ma non ha mai vinto! Anzi, allargando il campo, è proprio la Ferrari ad avere un conto aperto con l’Azerbaigian. Complessivamente è stata 5 volte la più rapida in qualifica, ma non ha mai festeggiato un’affermazione! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà semplicemente seguire le qualifiche in TV. Come?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 20 settembre

Ore 17:00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP AZERBAIGIAN F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Azerbaigian. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti della capitale azera. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Baku potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Azerbaigian, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP AZERBAIGIAN 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)