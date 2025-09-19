F1, Max Verstappen: “Siamo ancora indietro sul giro secco ma abbiamo trovato il giusto equilibrio”

È stato un venerdì a due facce quello del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. In mattinata, la McLaren ha dominato la prima sessione di prove libere, mentre nel pomeriggio è stata la Ferrari a mettere davanti a tutti le sue due monoposto, con Lewis Hamilton che ha fatto siglare il miglior crono (1:41.293) nelle FP2.

Subito dietro il suo compagno di squadra Charles Leclerc a soli 74 millesimi dal britannico. Venerdì opaco per la Red Bull di Max Verstappen che termina al sesto ed al settimo posto le due sessioni di libere. Giornata di prove per l’olandese, decisamente più veloce nel passo gara che nel giro secco. Il quattro volte campione del mondo ha già dimostrato di poter totalmente cambiare passo nel sabato ed un suo ruolo da protagonista non è da escludere.

Come riportato da formulapassio.it, il pilota Red Bull ha dichiarato: “Non è andata male. La macchina va bene, il che è positivo. Abbiamo trovato un equilibrio stabile su questa pista piuttosto specifica. È quello che serve. Tutto deve funzionare alla perfezione per fare un buon sabato. Siamo ancora un po’ indietro sul giro secco; c’è ancora margine di miglioramento sia per la macchina che per me. Spero che domani vada un po’ meglio”.

“Il long run è andato bene. Qui è sempre scivoloso e difficile per le gomme con le mescole più morbide. Mi aspetto che alcune squadre saranno molto vicine tra loro, e quindi tutto dipenderà dal fare un giro perfetto“, ha poi concluso Verstappen.