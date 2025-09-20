F1, Ferrari “da corsa” a Baku. Leclerc e Hamilton puntano alla pole, ma la lotta sarà feroce

Nel pomeriggio di sabato 20 settembre si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan di F1. Charles Leclerc cerca la quinta pole position consecutiva sulle strade di Baku, un conseguimento possibile, in quanto nella giornata di venerdì si è vista una Ferrari più competitiva delle abitudini.

È tuttavia ormai conclamato come i contesti urbani esaltino le Rosse. Capita da anni e la capitale azera non fa eccezione. Non a caso, il monegasco è stato il più rapido in qualifica per quattro edizioni consecutive (senza però mai vincere). Alla gara ci si penserà domenica, oggi verrà determinata la griglia di partenza.

Il Cavallino Rampante ieri ha risposto “presente” e ha convinto. Non solo con Leclerc, bensì anche con un Lewis Hamilton rivitalizzato. Si tratta di un potenziale reale, oppure di una semplice illusione? La realtà è che tutti sono molto vicini e la battaglia per la pole si deciderà sul filo dei decimi di secondo. Le scie, poi, potranno fare la differenza sull’infinito rettifilo del tracciato.

Avremo, dunque, anche un elemento di casualità che non può essere previsto. I ferraristi volano basso (non potrebbe essere altrimenti) e sostengono che la McLaren resta di un altro pianeta (nessuna novità). Però sotto sotto sperano di far saltare il banco, fermo restando che anche Max Verstappen coltiva la stessa ambizione.

L’olandese cederà la corona iridata a uno tra Oscar Piastri e Lando Norris. Quest’ultimo ieri è andato a sbattere. “Non è un buon inizio” direbbe qualcuno. In F1, però, non conta come si parte. Conta come si finisce (se si finisce). Nel frattempo, vedremo quale sarà la posizione di ognuno sulla griglia dell’Azerbaigian.