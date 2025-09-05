F1, Oscar Piastri: “Giornata corta per me, ma buone sensazioni”

Venerdì di lavoro per Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti ha usufruito soltanto della seconda sessione di prove libere al GP d’Italia, appuntamento numero sedici del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’Autodromo di Monza, in quanto sostituito dal giovane Alex Dunne nella FP1. Nel secondo turno il race driver della McLaren ha strappato la quarta posizione.

Buone vibrazioni comunque per l’australiano, motivato a mettere sul piatto l’ennesimo weekend da protagonista per proseguire il suo cammino in testa alla classifica piloti. Una volta arrivato in zona mista, l’oceanico ha analizzato quanto fatto:

“Per me è stata una giornata più corta, con una sola sessione, ma tutto è andato bene e mi sono sentito subito pronto a partire. Grazie ad Alex per il suo supporto nelle FP1“, ha detto Piastri che, successivamente, ha aggiunto:

“Dobbiamo apportare qualche modifica qua e là per cercare di arrivare il più forti possibile in qualifica, ma mi sono sentito bene nella seconda uscita con le soft, quindi sono fiducioso. Non vedo l’ora che arrivi domani“, ha chiosato il nativo di Melbourne.