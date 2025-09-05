F1, doppietta Ferrari in FP1 a Monza! Hamilton davanti a Leclerc, 5° Antonelli

La Ferrari comincia nel migliore dei modi il weekend di Monza e fa addirittura uno-due nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Segnali incoraggianti dunque per la Rossa, che accende subito l’entusiasmo dei tifosi per una possibile (ma molto difficile) prima vittoria dell’anno proprio nella gara di casa.

Un po’ a sorpresa è stato Lewis Hamilton (che dovrà scontare domenica una penalità di 5 posizioni in griglia) a firmare il miglior tempo assoluto in FP1 con gomme soft nei minuti conclusivi del turno in 1’20″117, trovando presto un buon feeling con la SF-25 e precedendo di 169 millesimi il compagno di squadra monegasco Charles Leclerc, che rappresenta la grande speranza del Cavallino per il fine settimana brianzolo.

Ovviamente i tempi della prima sessione di libere non sono troppo indicativi e bisognerà attendere almeno la simulazione di qualifica prevista oggi pomeriggio in FP2 per avere un quadro più completo, ma nel frattempo il primo degli inseguitori è l’ex ferrarista Carlos Sainz in terza piazza con la Williams a 533 millesimi dal crono di Hamilton.

Quarto posto a 575 millesimi per Max Verstappen con una Red Bull tutto sommato abbastanza efficace soprattutto con le mescole più dure, mentre l’Italia può sorridere anche per la quinta posizione del rookie Kimi Antonelli su Mercedes a otto decimi dalla vetta. Solo 6° Lando Norris (che ha fatto intravedere però un ottimo passo) a 0.904 con la McLaren, mentre il suo compagno di squadra e leader del campionato Oscar Piastri ha ceduto la sua macchina al giovane Alex Dunne per questa FP1 in attesa di scendere in pista nel tardo pomeriggio.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2025 F1

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.117 – 5

2 Charles Leclerc Ferrari – +0.169 4

3 Carlos Sainz Williams – +0.533 5

4 Max Verstappen Red Bull Racing – +0.575 5

5 Kimi Antonelli Mercedes – +0.823 6

6 Lando Norris McLaren – +0.904 5

7 Alexander Albon Williams – +0.956 4

8 George Russell Mercedes – +0.993 5

9 Fernando Alonso Aston Martin – +0.997 5

10 Isack Hadjar Racing Bulls – +1.041 5

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – +1.055 6

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber – +1.062 8

13 Liam Lawson Racing Bulls – +1.084 6

14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing – +1.175 4

15 Lance Stroll Aston Martin – +1.178 4

16 Alexander Dunne McLaren – +1.489 4

17 Esteban Ocon Haas F1 Team – +1.525 4

18 Pierre Gasly Alpine – +1.536 6

19 Oliver Bearman Haas F1 Team – +1.941 4

20 Paul Aron Alpine – +2.036 4