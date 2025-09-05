Formula 1GP Italia
F1, GP Italia 2025: risultati e classifica FP1. Uno-due Ferrari a Monza, 5° Antonelli
La Ferrari punta in alto a Monza davanti ai propri tifosi e comincia il weekend di gara mettendo due macchine in vetta alla classifica della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo in 1’20″117 con un vantaggio di 169 millesimi sul compagno di squadra Charles Leclerc nella simulazione di qualifica con gomme soft.
Riscontri sicuramente positivi per la Scuderia di Maranello, che sembra aver trovato subito un buon set-up per i lunghi rettilinei del Tempio della Velocità. L’ex ferrarista Carlos Sainz occupa il terzo posto con la Williams a 533 millesimi dalla vetta, mentre il neerlandese Max Verstappen è quarto con la Red Bull a 575 millesimi dimostrandosi molto competitivo a inizio turno sulle mescole più dure.
Buon guizzo nel finale e quinta piazza per la Mercedes del rookie bolognese Kimi Antonelli, distante addirittura otto decimi da Hamilton, mentre per trovare la prima McLaren bisogna scendere fino alla sesta posizione di Lando Norris a 0.904. Assente il leader del campionato Oscar Piastri, che ha ceduto la sua McLaren al giovane Alex Dunne in FP1 in attesa di entrare in azione nella seconda sessione del venerdì.
CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2025 F1
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.117 – 20
2 16 Charles Leclerc Ferrari – +0.169s 24
3 55 Carlos Sainz Williams – +0.533s 25
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing – +0.575s 22
5 12 Kimi Antonelli Mercedes – +0.823s 25
6 4 Lando Norris McLaren – +0.904s 28
7 23 Alexander Albon Williams – +0.956s 25
8 63 George Russell Mercedes – +0.993s 20
9 14 Fernando Alonso Aston Martin – +0.997s 20
10 6 Isack Hadjar Racing Bulls – +1.041s 25
11 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – +1.055s 24
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber – +1.062s 26
13 30 Liam Lawson Racing Bulls – +1.084s 27
14 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing – +1.175s 24
15 18 Lance Stroll Aston Martin – +1.178s 26
16 89 Alexander Dunne McLaren – +1.489s 26
17 31 Esteban Ocon Haas – +1.525s 22
18 10 Pierre Gasly Alpine – +1.536s 26
19 87 Oliver Bearman Haas – +1.941s 23
20 61 Paul Aron Alpine – +2.036s 23