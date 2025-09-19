F1, Oscar Piastri: “Sessione molto complicata, ma domani sarà diverso”

Una FP2 estremamente negativa per Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti non è andato oltre il dodicesimo piazzamento nel secondo turno di libere valide per il GP dell’Azerbaijan, tappa numero diciassette del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena sul tracciato cittadino di Baku.

Un crollo sorprendente quello dell’australiano, il quale aveva terminato la prima sessione al vertice, ovvero al secondo posto, cedendo il passo solo al compagno di scuderia Lando Norris. Una volta approdato ai microfoni dei giornalisti presenti in loco, il nativo di Melbourne ha commentato la sua prestazione:

“È stato un po’ complicato – ha detto Piastri – tanti up and down. Penso che il ritmo ci sia. Semplicemente non è facile ottenere il massimo al momento. Quindi questo è probabilmente l’aspetto principale per oggi. Sono sicuro che abbiamo provato alcune cose utili nelle FP2: studieremo quanto fatto e vedremo cosa possiamo cambiare per domani”.

Piastri ha infine aggiunto: “Domani penso che sarà un po’ diverso per quanto riguarda la scelta degli pneumatici e cose del genere. Quindi penso che oggi ci siano ancora molti aspetti positivi. Solo qualche momento difficile“.