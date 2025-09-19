F1, Lewis Hamilton: “Felice di vedere i progressi che abbiamo fatto, il supporto del team è servito”

È una Ferrari in grande spolvero quella vista nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Baku, la migliore prestazione è stata infatti segnare da Lewis Hamilton, con il crono di 1:41.293. Buone risposte dalla monoposto rossa del britannico dopo una FP1 difficile.

Ha poi completato la doppietta Ferrari Charles Leclerc, a soli 74 millesimi dal compagno di squadra. Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, si è così espresso sul suo venerdì: “È stata finalmente una buona giornata. Non era cominciata nel migliore dei modi, le FP1 sono state molto disordinate. Questo è un circuito in cui devi avere molto confidenza sui freni ed io l’ho avuta. Ogni circuito che affronto è il primo con la Ferrari quindi gestire ciò non è facile. Abbiamo fatto dei cambiamenti nelle FP2 e finalmente i freni hanno cominciato a lavorare”.

“Sono quindi riuscito a guadagnare tempo sugli altri. Sono molto felice di vedere i progressi che abbiamo fatto come team. Tutti sono stati pazienti ed hanno dato il massimo perché finalmente riusciamo a vedere i progressi. Tuttavia erano solo prove libere , non dobbiamo andare oltre il risultato. Voglio solo dire che il supporto della scuderia è stato ottimo, il loro aiuto mi ha tirato su. Speriamo che possiamo sfruttare questa energia per il finale di stagione“, ha poi concluso il britannico.