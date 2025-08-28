Tecnica, esperienza, passione: Piergiorgio Bucci è una leggenda vivente del salto ostacoli italiano. Con 72 presenze in Coppa delle Nazioni e vittorie nei principali Gran Premi internazionali, è ancora oggi uno dei riferimenti assoluti dell’equitazione mondiale.

Nell’intervista ci racconta i suoi inizi tra cavalli e caserme, il significato delle vittorie con Kanebo, Casallo Z, Cochello e Hantano, il valore della squadra azzurra, le emozioni uniche di Piazza di Siena e l’incredibile trionfo nel Gran Premio di Coppa del Mondo a Madrid nel 2024.

Una chiacchierata profonda, tra aneddoti, sfide, tecnica e cuore, con uno dei grandi maestri dell’equitazione moderna.

️ Conduce Alice Liverani

