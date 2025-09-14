Equitazione: Gerrit Nieberg piazza la zampata nel Global Champions Tour di Riesenbeck. Camilli in top 10

Gerrit Nieberg è profeta in patria nella tappa del Global Champions Tour 2025, che si è conclusa pochi minuti fa sul tracciato a ostacoli di Riesebenrg.

Il teutonico infatti, autore di un doppio percorso netto, ha chiuso il jump off con il crono di 46.99 – in sella al suo Ping Pong van de Lentamel – anticipando, rispettivamente al secondo e al terzo posto, lo svedese Peder Fredricson (48.17 – montante Alcapone des Camille) e il forte olandese Harrie Smolders (48.78 – Bingo du Parc); con in totale 6 binomi arrivati al momento decisivo.

In casa italiana, v’è da registrare il buon 10° posto di Emanuele Camilli: l’azzurro, secondo con i suoi Riesenbeck International ieri, nella Global Champions League, ha chiuso a 84.35 con 4 penalità in sella a Chacco’s Girlstar.

Gilles Thomas, oggi non in gara in Germania, comanda la classifica generale del Global Champions Tour: il belga ha messo insieme 241 punti dopo 11 tappe. Il migliore degli italiani, già certo della qualificazione all’evento di fine anno, è proprio Emanuele Camilli: 19esimo con 101.67, ma forte della vittoria ottenuta qualche mese fa a Città del Messico.

Prossimo appuntamento col massimo circuito equestre del salto ostacoli in programma dal 19 al 21 settembre in quel di New York, negli Stati Uniti.