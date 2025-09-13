Equitazione: Istanbul Warriors vincenti a Riesenbeck nella Global Champions League! Secondo Camilli con i suoi “International”

L’undicesima tappa della Global Champions League 2025 va agli Istanbul Warriors. A Riesenbeck la squadra di matrice turca si impone al termine di un contest molto spettacolare, nel massimo circuito internazionale del salto ostacoli.

Il trio formato da Simon Delestre (Golden Boy DK), Henrik von Eckermann (Steely Dan) e Hasan Senturk (Avant Toi), ha chiuso al primo posto sul campo di gara tedesco facendo segnare un tempo di 150.12 condito da 8 penalità.

Alle loro spalle, a completare il podio in seconda e terza posizione, le line up di casa dei Riesenbeck International (160.04 – 8 penalità) e quella dei Prague Lions (163.51 anche in questo caso con 8 penalità). La compagine teutonica festeggia un ottimo piazzamento, a cui ha contribuito anche il cavaliere azzurro Emanuele Camilli, in sella a Chacco’s Girlstar (74.16 nel primo round con 4 penalità).

La classifica generale della Global Champions League 2025 vede al momento in testa i Valkenswaard United, primi con 231 punti (oggi in 9a posizione), a seguire gli Shangai Swans con 218 punti, mentre al terzo posto vi sono le Cannes Stars con 217 punti.

Domani sarà il momento della gara individuale, quella del Global Champions Tour. Successivo appuntamento in calendario invece, sarà quello di New York dal 19 al 21 settembre.