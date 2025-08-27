Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations: a St. Tropez guidano Camilli e Bucci

Dopo gli Europei di La Coruña e un paio di tappe della Global Champions League, il salto ostacoli internazionale rivolge il suo sguardo verso il mese di settembre.

Sul campo di gara di St. Tropez-Gassin in Francia, dal 17 al 21 settembre, si terrà infatti la quarta e ultima tappa della Longines League of Nations FEI Series.

In terra transalpina sarà presente anche il Team Italia, che al momento nella classifica generale della rassegna occupa l’ottava e ultima posizione buona per ottenere il pass verso le Finals del circuito, in agenda a Barcellona dal 2 al 5 ottobre prossimi.

La delegazione azzurra, secondo i dettami dello staff tecnico della FISE, sarà composta da: Piergiorgio Bucci, su Hantano, Emanuele Camilli, su Chacareno PS, Giacomo Casadei, in sella a Marbella du Chabli, e Riccardo Pisani, montante Chatolinue PS.

Si punterà quindi sulla solidità e sull’esperienza di Bucci, che ha ben figurato agli Europei chiudendo 14esimo, sui guizzi di un Camilli che tornerà idealmente a vestire la maglia della nazionale dopo diversi mesi, sulla freschezza di un Giacomo Casadei che in questo 2025 sta vivendo momenti di crescita significativi per il suo percorso, e sulla voglia di ascesa di quel Riccardo Pisani che sempre agli Europei, ma solo ed esclusivamente a titolo individuale, si è messo bene in luce chiudendo 23esimo.