Piazza di Siena 2026 oggi, Gran Premio Roma: orario, tv, streaming, italiani in gara

A Villa Borghese è il giorno del Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: saranno 45 i binomi in gara, con l’Italia che sarà rappresentata da 10 tra cavalieri ed amazzoni.

Saranno in gara per cercare il prestigioso successo, infatti, Emanuele Gaudiano, Emiliano Liberati, Giacomo Casadei, Paolo Paini, Fabio Brotto, Emanuele Camilli, Piergiorgio Bucci, Giulia Martinengo Marquet, Roberto Previtali e Riccardo Pisani.

Il Gran Premio Roma sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, con sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.45, ed in diretta streaming integrale su Rai Play e www.piazzadisiena.it. La diretta live testuale della gara sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2026

Domenica 31 maggio

12.30 Gran Premio Roma – 1° round – Diretta tv su Rai Sport HD, sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.45

A seguire Gran Premio Roma – 2° round – Diretta tv su Rai Sport HD, sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.45

PROGRAMMA PIAZZA DI SIENA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.45.

Diretta streaming: Rai Play, www.piazzadisiena.it.

Diretta live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA

Emanuele Gaudiano, Emiliano Liberati, Giacomo Casadei, Paolo Paini, Fabio Brotto, Emanuele Camilli, Piergiorgio Bucci, Giulia Martinengo Marquet, Roberto Previtali e Riccardo Pisani.