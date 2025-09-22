Dove vedere in tv la Coppa Italia di calcio: orari partite 23-25 settembre, programma, streaming

I sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026 di calcio si disputeranno tra martedì 23 e giovedì 25 settembre: le vincenti degli otto incontri in programma sfideranno le otto teste di serie negli ottavi di finale. Si gioca con la formula della gara secca.

I match dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio saranno trasmessi in diretta tv su Canale 20 (per Cagliari-Frosinone e Parma-Spezia) ed Italia 1 (per tutti gli altri sei incontri), mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity e sportmediaset.it (per tutte le otto sfide).

CALENDARIO COPPA ITALIA 2025-2026

Martedì 23 settembre

17.00 Cagliari-Frosinone – Diretta tv su Canale 20

18.30 Udinese-Palermo – Diretta tv su Italia 1

21.00 Milan-Lecce – Diretta tv su Italia 1

Mercoledì 24 settembre

ore 17.00 Parma-Spezia – Diretta tv su Canale 20

ore 18.30 Verona-Venezia – Diretta tv su Italia 1

ore 21.00 Como-Sassuolo – Diretta tv su Italia 1

Giovedì 25 settembre

ore 18.30 Genoa-Empoli – Diretta tv su Italia 1

ore 21.00 Torino-Pisa – Diretta tv su Italia 1

