CalcioSport in tv
Dove vedere in tv la Coppa Italia di calcio: orari partite 23-25 settembre, programma, streaming
I sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026 di calcio si disputeranno tra martedì 23 e giovedì 25 settembre: le vincenti degli otto incontri in programma sfideranno le otto teste di serie negli ottavi di finale. Si gioca con la formula della gara secca.
I match dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio saranno trasmessi in diretta tv su Canale 20 (per Cagliari-Frosinone e Parma-Spezia) ed Italia 1 (per tutti gli altri sei incontri), mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity e sportmediaset.it (per tutte le otto sfide).
CALENDARIO COPPA ITALIA 2025-2026
Martedì 23 settembre
17.00 Cagliari-Frosinone – Diretta tv su Canale 20
18.30 Udinese-Palermo – Diretta tv su Italia 1
21.00 Milan-Lecce – Diretta tv su Italia 1
Mercoledì 24 settembre
ore 17.00 Parma-Spezia – Diretta tv su Canale 20
ore 18.30 Verona-Venezia – Diretta tv su Italia 1
ore 21.00 Como-Sassuolo – Diretta tv su Italia 1
Giovedì 25 settembre
ore 18.30 Genoa-Empoli – Diretta tv su Italia 1
ore 21.00 Torino-Pisa – Diretta tv su Italia 1
PROGRAMMA COPPA ITALIA 2025-2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Canale 20 (per Cagliari-Frosinone e Parma-Spezia) ed Italia 1 (per tutti gli altri sei incontri).
Diretta streaming: Mediaset Infinity e sportmediaset.it (per tutte le otto sfide).