Calcio femminile, al via le semifinali della Serie A Women’s Cup. Due derby tutti da vivere

Comunque vada, sarà uno spettacolo. Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulle semifinali valide per la Serie A Women’s Cup 2025, nuovo torneo ci calcio femminile che da quest’anno anticipa l’inizio del Campionato italiano, pianificato per il mese di ottobre. In occasione del penultimo atto assisteremo a due sfide speciali, precisamente a due dei derby più sentiti del movimento. Lo scenario sarà lo Stadio Menti di Castellammare del Golfo, teatro delle Final Four.

Sì perché mercoledì 23 settembre si fronteggeranno alle 20:30 Lazio e Roma in quello che si preannuncia essere un vìs-a-vìs spumeggiante. Da un lato le giallorosse, forgiate dal brillante successo in rimonta in casa dello Sporting Lisbona che ha concesso loro di staccare il pass per la Champions. Dall’altro le biancocelesti, comportatesi benissimo nella stagione scorsa e motivate a salire ancora di livello in vista dei prossimi impegni. Da non sottovalutare le aquilotte, capaci di battere proprio in questa rassegna la Juventus, seppur di misura.

E a proposito di Juve, giovedì 24 alle 18:30 andrà invece di scena il mitico derby d’Italia in cui si affronteranno le bianconere e l’Inter. In questo caso gli umori saranno differenti, considerato che le nerazzurre saranno chiamate a riscattarsi dopo essere uscite di scena, pronti-via, dalla Champions. Per la Vecchia Signora l’ambizione sarà invece chiaramente quella di consolidare il proprio status, dimostrando di non voler cedere neanche di un millimetro alle avversarie.

Impossibile pronosticare un risultato. Forse al momento il favore pende più dalla parte della Roma, ma solo per una condizione giocoforza più in forma rispetto al resto della concorrenza. Ma l’imprevedibilità tipica dell’inizio di stagione e il fattore derby non possono che mettere ulteriore pepe a due sfide di pregevole fattura, destinate a regalare emozioni. Allacciamo le cinture.