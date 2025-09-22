Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Il calcio italiano, archiviati i risultati maturati nella prima giornata di Champions League, si prepara al debutto della seconda competizione continentale. L’Europa League scende in campo per dare il via alla League Phase e il Bologna esordisce nel torneo con l’impegnativa trasferta contro l’Aston Villa. La partita si giocherà al Villa Park con il fischio d’inizio previsto giovedì 25 settembre alle 21:00.

La formazione inglese conferma in panchina uno degli allenatori più stimati del panorama internazionale, quell’Unai Emery che ha scritto pagine memorabili nella storia della competizione vincendone quattro edizioni. Nell’ultima sessione di mercato il club ha rinforzato l’organico con l’arrivo, tra gli altri, dell’attaccante francese Evann Guessand, proveniente dal Nizza, dell’esterno offensivo Jadon Sancho e dell’esperto difensore Victor Lindelöf, entrambi provenienti dal Manchester United.

I felsinei, reduci dall’esperienza accumulata nella scorsa edizione della Champions League, tornano in Europa per provare a spingersi il più avanti possibile. Vincenzo Italiano ha già dimostrato di sapersi muovere in maniera egregia sulla scena del grande calcio continentale guidando la Fiorentina a due finali di Conference League. Nell’ultimo turno di campionato la squadra ha battuto in extremis il Genoa e ha conquistato la seconda vittoria stagionale.

La partita tra Aston Villa e Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, emittente che trasmette in esclusiva la competizione. I canali prescelti sono Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire il match in streaming su NOW e SkyGO. Non è prevista la diretta testuale su OA Sport.

