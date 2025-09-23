Da chi deve guardarsi Musetti nella corsa alle ATP Finals: vantaggio cospicuo, ma ancora tanti punti in palio

Lorenzo Musetti è stato sconfitto per il secondo anno consecutivo in finale nei Chengdu Open 2025 di tennis, ed ha così eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno: guardando alla Race to Turin, con i 165 punti incamerati, Musetti ha fatto un passo in avanti importante verso le ATP Finals di fine anno.

L’azzurro, infatti, ora occupa la settima posizione, dato che con i punti di Chengdu ha superato l’australiano Alex de Minaur, ora ottavo, che lo insegue con 90 punti di ritardo, mentre è nono il britannico Jack Draper, il quale, però, ha già annunciato di aver posto fine alla propria stagione dopo gli US Open.

L’ottavo posto sarebbe sufficiente per l’approdo alle Finals, in quanto i tornei dello Slam sono stati vinti tutti da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, già qualificati all’ultimo torneo stagionale: in decima piazza c’è il canadese Felix Auger-Aliassime a quota 2705, dunque Musetti vanta 530 punti di vantaggio sul nordamericano.

Restano in calendario, però, ancora molti punti da distribuire: sono previsti ancora 2 ATP Masters 1000 (Shanghai e Parigi-Nanterre), 4 ATP 500 (Tokyo e Pechino nei prossimi giorni e Vienna e Basilea a fine ottobre), nonché 5 ATP 250 spalmati su due settimane, per un massimo di 3500 punti a disposizione di ciascun tennista.

RACE ATP AL 23 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 10540 (Qualificato alle ATP Finals)

2 Jannik Sinner 7950 (Qualificato alle ATP Finals)

3 Novak Djokovic 4180

4 Alexander Zverev 4180

5 Ben Shelton 3710

6 Taylor Fritz 3465

7 Lorenzo Musetti 3235

8 Alex de Minaur 3145

9 Jack Draper 2990 (stagione finita)

10 Felix Auger-Aliassime 2705