Lorenzo Musetti resta vicino alle ATP Finals: Draper non ci sarà, vantaggio solido sul primo inseguitore nella Race

Lorenzo Musetti occupa il settimo posto nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha messo da parte 3.235 punti, frutto in particolar modo di cinque risultati di lusso: la finale del Masters 1000 di Montecarlo (650 punti), le semifinali degli Internazionali d’Italia e del Masters 1000 di Madrid (400 punti a testa), la semifinale del Roland Garros (800) e i quarti di finale agli US Open (400).

Il bottino del toscano sarebbe potuto essere ancora migliore se oggi pomeriggio avesse sconfitto il cileno Alejandro Tabilo nell’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Chengdu, portandosi così a 3.320 punti. Questa graduatoria ha un peso specifico enorme perché determina gli otto tennisti qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine stagione previsto dal 9 al 16 novembre a Torino. Il 23enne resta dunque pienamente in corsa per meritarsi la partecipazione all’evento, a cui risultato già matematicamente ammessi lo spagnolo Carlos Alcaraz (primo con 10.540 punti) e Jannik Sinner (secondo con 7.950 punti).

Lorenzo Musetti non risulta così distante dallo statunitense Taylor Fritz (quinto con 3.465), mentre sono più lontani l’altro americano Ben Shelton (3.710), il serbo Novak Djokovic (4.810) e il tedesco Alexander Zverev (4.180). Il nostro portacolori vanta un piccolo margine nei confronti dell’australiano Alex de Minaur (ottavo con 3.145) e del britannico Jack Draper, nono con 2.990 punti ma che risulta fuori gioco per infortunio e dunque non sarà un fattore nella corsa verso un posto al sole nel capoluogo piemontese.

Da chi deve guardarsi le spalle? Il canadese Felix Auger-Aliassime (2.705), il russo Andrey Rublev (2.410), il kazako Alexander Bublik (2.370), il norvegese Casper Ruud (2.285), il russo Karen Khachanov (2.210) e il danese Holger Rune (2.190) proveranno una rincorsa più o meno difficile nelle prossime settimane. Il calendario prevede ancora due Masters 1000 (Shanghai e Parigi), quattro ATP 500 (Tokyo, Pechino, Vienna e Basilea: si giocano a coppie di due per settimane, dunque un tennista deve scegliere tra Giappone o Cina, Austria o Svizzera) cinque ATP 250 (Almaty, Bruxelles, Stoccolma dal 13 al 19 ottobre; Atene e Metz dal 2 all’8 novembre).

ATP RACE (al 23 settembre)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 10.540

2. Jannik Sinner (Italia) 7.950

3. Novak Djokovic (Serbia) 4.180

4. Alexander Zverev (Germania) 4.180

5. Ben Shelton (USA) 3.710

6. Taylor Fritz (USA) 3.465

7. Lorenzo Musetti (Italia) 3.235

8. Alex de Minaur (Australia) 3.145

9. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.990, stagione finita

10. Felix Auger-Aliassime (Canada) 2.705

11. Andrey Rublev (Russia) 2.410

12. Alexander Bublik (Kazakhstan) 2.370

13. Casper Ruud (Norvegia) 2.285

14. Karen Khachanov (Russia) 2.110

15. Holger Rune (Danimarca) 2.190