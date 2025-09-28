Tennis
Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Rybakina a Pechino: occasione importante per le WTA Finals
Jasmine Paolini ha la possibilità di portarsi in una posizione che le consentirebbe di partecipare alle WTA Finals di fine stagione: l’italiana potrebbe operare il sorpasso su Elena Rybakina: la kazaka, ottava in classifica, è stata eliminata a Pechino.
In virtù della sconfitta odierna, infatti, la kazaka si espone al sorpasso dell’azzurra: Paolini diventerà ottava in caso di accesso alle semifinali. L’azzurra si presenterebbe a Wuhai, altro WTA 1000 in programma nella prossima settimana, in una posizione utile per l’accesso all’ultimo torneo stagionale.
Anche l’ottava posizione, infatti, sarebbe sufficiente per l’accesso alle WTA Finals: le quattro vincitrici Slam sono ai primi 5 posti della classifica, sbloccando quindi un ulteriore posto per il torneo. Va aggiunto, inoltre, che nessuna tennista tra le inseguitrici potrà scavalcare in classifica Paolini a Pechino.
RACE WTA AL 28 SETTEMBRE
1 Aryna Sabalenka 9610
2 Iga Swiatek 8098
3 Coco Gauff 5249
4 Amanda Anisimova 4999
5 Madison Keys 4450
6 Jessica Pegula 4273
7 Mirra Andreeva 4254
8 Elena Rybakina 3806
9 Jasmine Paolini 3591
10 Ekaterina Alexandrova 3136