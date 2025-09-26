Tennis
Ennesima bestia nera per Jasmine Paolini ai sedicesimi del WTA di Pechino: mai una vittoria nei precedenti
Nel terzo turno del WTA 1000 di Pechino l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, sfiderà la numero 27 del seeding, la statunitense Sofia Kenin: si tratterà del quarto confronto tra le due, con la nordamericana che si è imposta i tutti i tre precedenti.
I primi due sono in realtà poco rilevanti, in quanto entrambi datati 2019: la statunitense si impose nei 32mi di Roma per 6-1 6-2 e poi, nel corso della stessa stagione, nei quarti di finale di Guangzhou, in Cina, quando Kenin vinse con lo score di 7-5 6-1.
Molto più recente l’ultimo incrocio, andato in scena nel corso di questa stagione negli ottavi di finale di Dubai, ma anche questo è rilevante solo in parte, dato che Paolini, sconfitta nell’occasione per 6-4 6-0, si infortunò, ma continuò a giocare nel secondo parziale scegliendo di non ritirarsi.