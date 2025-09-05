Charles Leclerc ottimista: “La macchina ha ulteriore potenziale. Domani dobbiamo andare a trovarlo”

Charles Leclerc chiude con un convincente secondo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota monegasco ha vissuto un venerdì da protagonista. Secondo nella FP1, stesso risultato anche nella FP2. Un andamento che fa ben sperare il pilota classe 1997 che, giova ricordarlo, nell’edizione scorsa era stato in grado di portare al trionfo una Ferrari che, anche oggi, ha dimostrato di poter essere della partita.

Lando Norris (McLaren) ha chiuso al comando la FP2 con il tempo di 1:19.878 e 83 millesimi proprio su Charles Leclerc (Ferrari). Terza posizione per Carlos Sainz (Williams) a 96, quarta per Oscar Piastri (McLaren) a 181 millesimi, mentre in quinta troviamo proprio Lewis Hamilton (Ferrari) a 192. Sesto posto per Max Verstappen (Red Bull) a 199 millesimi, settimo per Alexander Albon (Williams) a 301, quindi ottavo Nico Hulkenberg (Sauber) a 363, nono Yuki Tsunoda (Red Bull) a 391 e George Russell (Mercedes) decimo a 398.

Al termine del venerdì sulla pista brianzola il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK, iniziando dalle simulazioni di passo gara: “Con poco carburante e con molto è stato difficile ma fortunatamente veloce. Preferisco essere in questa posizione piuttosto che avere una macchina costante ma lenta”.

Ultima battuta sulla situazione della Ferrari a Monza: “Dobbiamo lavorare sulla consistenza. La macchina mi ha dato la sensazione di avere ulteriore prestazione a disposizione per cui domani dovremo andare a cercarla. Ma, voglio ripetermi, soprattutto la consistenza. Oggi abbiamo provato cose diverse sulle due macchine, specialmente nella FP1. La sensazione è che abbiamo capito la giusta direzione in vista del prosieguo del fine settimana”.