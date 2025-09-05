Quando la F1 domani in tv, GP Italia 2025: orari FP3 e qualifiche

Mentre stiamo vivendo la prima giornata dedicata alle prove libere, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, il “Tempio della velocità” ci attende un sabato di capitale importanza sia per la tappa in sé, sia per la corsa al titolo.

Il programma della giornata scatterà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere della durata di 60 minuti, l’ultima occasione per team e piloti per mettere le mani sulle rispettive vetture su una pista che propone solitamente un bilanciamento speciale, ovvero con le ali posteriori più scariche dell’intera annata. La McLaren, come ogni altro appuntamento di questo campionato, parte con il ruolo di favorita, sfruttando una MCL39 che dispone di un carico aerodinamico clamoroso, assieme a una velocità di base ottimale.

Oscar Piastri e Lando Norris distanti 34 punti in graduatoria generale, quindi, inizieranno a duellare nelle qualifiche che prenderanno il via alle ore 16.00. Chi conquisterà la pole position del Gran Premio d’Italia? Solitamente, con i giochi di scia del tracciato brianzolo, partire davanti a tutti non è mai sinonimo di tranquillità, visto che gli attacchi si protraggono tra Prima Variante e Variante della Roggia. La Ferrari sarà in grado di essere protagonista sulla pista di casa?

Come seguire l’evento? Il fine settimana del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta ed in chiaro qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà vedere la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la diretta live testuale dell’intero fine settimana.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2025

Sabato 6 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP ITALIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213). Su TV8 le qualifiche live ed in chiaro

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per le qualifiche

Diretta Live Testuale: OA Sport