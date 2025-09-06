Canoa
Canoa Slalom, sprint vincente per Gestin. Il francese vince la gara di Augusta e la classifica generale di Coppa del Mondo
Si chiude con il colpo di scena finale la stagione di Coppa del Mondo di C1 Maschile della canoa slalom. Nella finale di Augusta il francese Nicolas Gestin vince la gara e, in extremis, riesce ad operare il sorpasso che gli consente di aggiudicarsi anche la classifica generale.
Il transalpino si aggiudica la sfida decisiva completando il percorso netto con il tempo di 97.40. Al secondo posto si piazza lo slovacco Matej Benus che completa il percorso netto con il tempo di 101.97. Completa il podio di giornata lo spagnolo Miquel Travel che taglia il traguardo in 102.97.
In classifica generale Nicolas Gestin si aggiudica la classifica generale con 292 punti, grazie anche ai 120 odierni. Alle sue spalle, si piazza secondo il connazionale Yohann Senechault con 266 punti. Conquista il terzo posto e completa il podio l’iberico Miquel Travel. Il primo degli italiani è Flavio Micozzi, sedicesimo con 150 punti.
Nella gara di chiusura della stagione Flavio Micozzi conclude l’annata con un più che onorevole piazzamento nei primi dieci. Il portacolori italiano termina in nona posizione dopo aver completato il percorso netto con il tempo di 108.62, staccato di 11.22 dall’atleta transalpino.