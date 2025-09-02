Canoa slalom, 10 azzurri ad Augusta per la Finale di Coppa del Mondo

Si terrà ad Augusta, in Germania, dal 5 al 7 settembre la Finale di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, che assegnerà punti doppi per la classifica generale: spazio venerdì 5 al kayak individuale, sabato 6 alla canadese individuale e domenica 7 al kayak cross individuale ed al kayak cross classico.

In casa Italia saranno 10 gli azzurri al via: doppio impegno per Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Chiara Sabattini, che saranno in gara sia nel K1 che nel kayak cross, mentre nel solo kayak individuale saranno presenti anche Marcello Beda tra gli uomini e Lucia Gabriella Pistoni tra le donne.

Nella canadese, invece, spazio a Paolo Ceccon, Martino Barzon e Flavio Micozzi tra gli uomini ed a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi tra le donne. Ridotte al lumicino le speranze di piazzamento sul podio nelle classifiche generali di Coppa del Mondo per tutti gli azzurri, al momento fuori dalla top 5 in tutte le graduatorie.