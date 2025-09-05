Canoa
Canoa slalom, Kimberley Woods vince la Finale di Coppa del Mondo ad Augusta nel K1 e conquista la generale
Colpo doppio per la britannica Kimberley Woods, che vince la Finale di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Augusta, in Germania, nel K1 femminile e grazie al successo odierno si impone anche nella classifica generale.
Nella finale odierna la britannica Kimberley Woods vince grazie ad un percorso netto in 104.55, andando a precedere la padrona di casa tedesca Elena Lilik, seconda con un percorso netto in 107.73, a 3.18, e l’altra britannica Lois Leaver, terza con 2 penalità in 108.01, a 3.46.
In classifica generale, grazie ai punti doppi assegnati dalla gara odierna, si impone proprio Kimberley Woods, che balza al comando con 289 punti, mentre la doppietta britannica viene completata da Lois Leaver, alla piazza d’onore con 262, la quale beffa la statunitense Evy Leibfarth, terza a quota 260.