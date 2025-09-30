Mondiali canoa slalom 2025, l’Italia qualifica quattro atleti su cinque alle semifinali della canadese

La seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, in Australia, si apre con la batterie della C1 maschile e femminile. L’Italia promuove alle semifinali quattro dei cinque atleti iscritti con il solo Flavio Micozzi eliminato nella serie di qualificazione.

In campo maschile il ceco Adam Kral stabilisce il miglior tempo assoluto completando il percorso netto in 93.56 e precede di cinquantacinque centesimi il polacco Kacper Sztuba, secondo con 94.11. Completa il podio del primo turno lo spagnolo Miquel Trave, terzo con il tempo di 94.24.

Martino Barzon, il migliore degli italiani, conclude la sua performance con due penalità e il crono di 97.06 che gli vale il pass per la semifinale con la sedicesima posizione. Accede al turno successivo anche Paolo Ceccon. L’azzurro taglia il traguardo con il tempo di 98.65 e chiude in ventunesima posizione. Si ferma al primo turno la corsa di Flavio Micozzi, cinquantaquattresimo con 108.37 e due penalità.

Nella gara femminile la spagnola Nuria Vilarrubla completa il percorso netto in 101.83, crono che gli vale la prima posizione. Alle sue spalle si piazza Kimberley Woods: la britannica conquista la seconda piazza con un distacco di soli ventisette centesimi dalla rivale, 102.10 è il suo tempo di riferimento. Terza posizione per la francese Doriane Delassus che chiude la sua prova in 103.63.

Continua la corsa delle due azzurre, entrambe promosse al secondo turno. Marta Bertoncelli chiude la sua prestazione in ventesima posizione con il tempo di 107.62 e due penalità. Taglia il traguardo in ventisettesima posizione Elena Borghi che conclude la propria gara con 108.41 e due penalità.