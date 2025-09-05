Canoa slalom, Titouan Castryck vince la Coppa del Mondo nel K1. La Finale di Augusta va ad Anatole Delassus

Doppia festa francese ad Augusta, in Germania: Titouan Castryck vince la Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom nel K1 maschile, mentre la Finale viene conquistata da Anatole Delassus, che grazie al successo odierno si piazza al secondo posto nella classifica generale.

Nella finale del K1 maschile a spuntarla è il francese Anatole Delassus, con un percorso netto in 93.50, chiudendo davanti al tedesco Noah Hegge, secondo a causa di 2 penalità con 93.66, a 0.16, ed all’altro transalpino Titouan Castryck, terzo con un percorso netto in 93.92, a 0.42. Salto di porta fatale sia per Giovanni De Gennaro, nono con 50 penalità in 140.83, a 47.33, sia per Xabier Ferrazzi, decimo con 52 penalità in 144.83, a 51.33.

In classifica generale si impone Titouan Castryck, che difende il primo posto con 326 punti, respingendo l’assalto del connazionale Anatole Delassus, secondo a quota 309: è doppietta transalpina. Sale sul gradino più basso del podio il polacco Mateusz Polaczyk, terzo a quota 256. In casa Italia termina sesto Xabier Ferrazzi con 196 punti, mentre è ottavo Giovanni De Gennaro a quota 191.