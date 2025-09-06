Canoa
Canoa slalom, doppio colpo per Kimberley Woods nel C1: gara e Coppa del Mondo per la britannica. Quarta Bertoncelli
Continua lo straordinario fine settimana di Kimberley Woods in terra tedesca. L’atleta britannica, dopo aver vinto ieri la classifica generale del K1, si ripete nuovamente oggi con una straordinaria doppietta. Woods vince la gara del C1 femminile nelle finali della Coppa del Mondo ad Augusta e si aggiudica in volata la classifica generale.
Nella sfida decisiva Woods completa il percorso netto con il tempo di 115.92 e precede la brasiliana Ana Satila, seconda a 2.24 e autrice di un percorso netto con il tempo di 118.16. Completa il podio di giornata la francese Doriane Delassus, terza in 121.82. Si ferma al sesto posto la slovacca Zuzana Pankova che completa il percorso netto in 125.93.
In classifica generale la britannica opera il sorpasso in extremis e si aggiudica il successo finale con 264 punti grazie ai 120 conquistati oggi. Pankova chiude in seconda posizione con 231 punti, mentre al terzo posto si piazza Marta Bertoncelli che conclude l’annata con 223 punti.
Nella gara disputata in terra tedesca Marta Bertoncelli sfiora il podio, il suo distacco dalla terza è di 0.16, e chiude in quarta posizione con 121.98. Non ripete la prova della compagna di squadra, ma conquista in ogni caso un piazzamento nelle prime dieci Elena Borghi che chiude in nona posizione con il tempo di 128.46.