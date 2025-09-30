Basket, Serie A 2025-2026: le rose ed i giocatori di tutte le squadre

Come ogni anno, andiamo a scoprire i roster delle 16 squadre che comporranno la Serie A 2025-2026. Senza perderci in troppi preamboli, rimarchiamo subito che l’ordine qui inserito è quello delle squadre per com’è terminato il campionato scorso. Alcune società hanno deciso di inserire nei roster giocatori appartenenti alle categorie giovanili, altre no: si spiega anche così la diversa ampiezza di alcune liste. Per altre (leggere soprattutto alle voci Virtus Bologna e Olimpia Milano) i roster allargati sono dovuti alle competizioni europee.

Colore blu: italiani/già chiamati in Nazionale

Colore blu vivido: italiani di formazione/di passaporto

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA

Il roster

1 Luca Vildoza (191 cm, 86 kg; Argentina-Italia, play, 1995) – Dall’Olympiacos

3 Carsen Edwards (180 cm, 91 kg; USA, play, 1998) – Dal Bayern Monaco)

6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato

7 Saliou Niang (199 cm, 86 kg; Senegal-Italia, ala, 2004) – Da Trento

8 Matteo Accorsi (190 cm; Italia, guardia, 2007) – Dalle giovanili

9 Alen Smailagic (208 cm, 98 kg; Serbia, centro, 2000) – Dallo Zalgiris Kaunas

11 Brandon Taylor (178 cm, 77 kg; USA, play, 1994) – Confermato

15 Matteo Baiocchi (196 cm; Italia, ala piccola, 2007) – Dalle giovanili

21 Derrick Alston (206 cm, 90 kg; USA, ala piccola, 1995) – Dal BAXI Manresa

22 Abramo Canka (201 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Dagli Stetson Hatters)

23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, play/guardia, 1987) – Confermato

30 Matt Morgan (188 cm, 79 kg; USA, play, 1997) – Confermato

31 Aliou Diarra (208 cm, 95 kg; Mali, centro, 2001) – Dall’APR Kingali

34 Karim Jallow (198 cm, 90 kg; Germania, ala piccola, 1997) – Dal ratiopharm Ulm)

35 Mouhamet Rassoul “Momo” Diouf (206 cm, 105 kg; Italia-Senegal, ala/centro, 2001) – Confermato

45 Nicola Akele (203 cm, 96 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato

All. Dusko Ivanovic (Serbia, confermato)

GERMANI BRESCIA

Il roster

2 Miro Bilan (213 cm, 121 kg; Croazia, centro, 1989) – Confermato

3 Giancarlo Ferrero (198 cm, 97 kg; Italia, ala, 1988) – Confermato

5 C.J. Massinburg (196 cm, 92 kg; USA, guardia, 1997) – Dal Bahcesehir Koleji

6 Andrea Doneda (197 cm; Italia, ala piccola, 2006) – Dalla BluOrobica Bergamo

7 Mattia Santinon (185 cm; Italia, play/guardia, 2006) – Dalla Stella Azzurra Roma

8 Amedeo Della Valle (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

9 Maurice Ndour (206 cm, 95 kg; Senegal, ala grande, 1992) – Confermato

10 Jason Burnell (201 cm, 100 kg; USA, ala, 1997) – Confermato

11 Alessandro Tonelli (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2006) – Dalle giovanili

18 Nikola Ivanovic (190 cm, 90 kg; Montenegro, play/guardia, 1994) – Confermato

21 Joseph Mobio (199 cm, 94 kg; Italia-Costa d’Avorio, ala/centro, 1998) – Confermato

23 Demetre Rivers (203 cm, 93 kg; USA, ala piccola, 1995) – Confermato

25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1990) – Confermato

All. Matteo Cotelli (Italia, nuovo)

TRAPANI SHARK

Il roster

00 Paul Eboua (202 cm, 97 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 2000) – Confermato

0 Alessandro Cappelletti (186 cm, 89 kg; Italia, play/guardia, 1995) – Da Sassari

1 JD Notae (188 cm, 86 kg; USA, play, 1998) – Confermato

3 Jordan Ford (185 cm, 79 kg; USA, play, 1998) – Da Trento

5 Ryan Arcidiacono (191 cm, 88 kg; USA-Italia, play/guardia, 1994) – Dai Windy City Bulls

6 Riccardo Rossato (190 cm, 85 kg; Italia, guardia, 1996) – Confermato

7 Amar Alibegovic (206 cm; 109 kg; Italia-Bosnia ed Erzegovina, ala grande, 1995) – Confermato

9 Timothy “Timmy” Allen (198 cm, 95 kg; USA, ala piccola, 2000) – Da Ostenda

11 John Petrucelli (193 cm, 82 kg; USA-Italia, guardia/ala, 1992) – Confermato

15 Adama Sanogo (206 cm, 111 kg; Mali, centro, 2002) – Dai Windy City Bulls

20 Matthew Hurt (206 cm, 107 kg; USA, ala grande, 2000) – Dai South East Melbourne Phoenix

Fabrizio Pugliatti (200 cm, 85 kg; Venezuela-Italia, guardia/ala, 2004) – Dalla Luiss Roma

All. Jasmin Repesa (Croazia, confermato)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

Il roster

0 Vlatko Cancar (203 cm, 107 kg; Slovenia, ala grande, 1997) – Dai Denver Nuggets

1 Niccolò “Nico” Mannion (190 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Confermato

2 Lorenzo Brown (196 cm, 97 kg; USA-Spagna, play, 1990) – Dal Panathinaikos

3 Quinn Ellis (195 cm, 90 kg; Gran Bretagna-Italia, guardia, 2003) – Da Trento

6 Devin Booker (205 cm, 113 kg; USA, centro, 1991) – Dal Bayern Monaco

7 Stefano Tonut (194 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

10 Leandro Bolmaro (198 cm, 91 kg; Argentina-Italia, play/guardia, 2000) – Confermato

12 Armoni Brooks (191 cm, 88 kg; USA, guardia, 1998) – Confermato

16 Zach LeDay (203 cm, 103 kg; USA-Azerbaigian, ala/centro, 1994) – Confermato

17 Giampaolo Ricci (201 cm, 102 kg; Italia, ala grande, 1991) – Confermato

21 Diego Flaccadori (195 cm, 80 kg; Italia, play/guardia, 1996) – Confermato

23 Marko Guduric (198 cm, 96 kg; Serbia, guardia, 1995) – Dal Fenerbahce

25 Ousmane Diop (204 cm, 100 kg; Senegal-Italia, centro, 2000) – Confermato

31 Shavon Shields (201 cm, 97 kg; USA-Danimarca, ala piccola, 1994) – Confermato

32 Josh Nebo (206 cm, 111 kg; USA-Slovenia, centro, 1997) – Confermato

35 Leonardo Totè (210 cm, 110 kg; Italia, ala/centro, 1997) – Da Napoli

42 Bryant Dunston (206 cm, 114 kg; USA-Armenia, centro, 1986) – Dallo Zalgiris Kaunas

All. Ettore Messina (Italia, confermato)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Il roster

1 DJ Steward (188 cm, 73 kg; USA, play/guardia, 2001) – Dai Memphis Hustle

3 DeVante’ Jones (183 cm, 91 kg; USA, play, 1998) – Dal Cedevita Olimpia Lubiana

7 Cheickh Niang (195 cm, 88 kg; Italia, guardia, 2008) – Dalle giovanili

8 Matas Jogela (201 cm, 90 kg; Lituania, ala piccola, 1998) – Dai BC Wolves

10 Andres “Toto” Forray (187 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1986) – Confermato

11 Theo Airhienbuwa (201 cm, 96 kg; Italia, ala piccola, 2006) – Da Verona

13 Federico Cattapan (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 2008) – Dalle giovanili

21 Selom Mawugbe (208 cm, 104 kg; USA, centro, 1998) – Confermato

22 Peyton Aldridge (203 cm, 102 kg; USA, ala grande, 1995) – Dal Socar Petkimspor

23 Andrej Jakimovski (203 cm, 98 kg; Macedonia del Nord-Italia, ala piccola, 2001) – Dai Colorado Buffaloes

26 Jordan Bayehe (204 cm, 96 kg; Camerun-Italia, centro, 1999) – Confermato

68 Patrick Hassan (185 cm, 77 kg; Italia, guardia, 2007) – Confermato

99 Khailf Battle (195 cm, 84 kg; USA, guardia, 2000) – Dai Gonzaga Bulldogs

All. Massimo Cancellieri (Italia, nuovo)

PALLACANESTRO TRIESTE

Il roster

1 Juan Toscano-Anderson (198 cm, 98 kg; USA-Messico, ala, 1993) – Dai Capitanes de Ciudad de Mexico

4 Colbey Ross (185 cm, 84 kg; USA, play, 1998) – Confermato

8 Lodovico Deangeli (205 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 2000) – Confermato

9 Jarrod Uthoff (206 cm, 100 kg; USA, ala, 1993) – Confermato

10 Michele Ruzzier (183 cm, 80 kg; Italia, play, 1993) – Confermato

11 Mady Sissoko (210 cm, 113 kg; Mali, centro, 2000) – Dai California Golden Bears

13 Francesco Candussi (211 cm, 109 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

18 Pietro Iannuzzi (190 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2006) – Dalla Reyer Venezia

22 Markel Brown (191 cm, 86 kg; USA, guardia, 1992) – Confermato

23 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; Italia-USA, ala grande, 1989) – Confermato

25 Davide Moretti (190 cm, 81 kg; Italia, play, 1998) – Dalla Reyer Venezia

37 Jahmi’us Ramsey (U191 cm, 86 kg; USA, guardia, 2001) – Dagli Oklahoma City Blue

All. Israel Gonazalez (Spagna, nuovo)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Il roster

0 Jaylen Barford (191 cm, 92 kg; USA, guardia, 1996) – Confermato

7 Tomas Woldetensae (196 cm, 89 kg; Italia, ala, 1998) – Da Napoli

8 Omar Mainini (187 cm; Italia, ala, 2006) – Dalle giovanili

10 Troy Caupain (193 cm, 95 kg; USA, play, 1995) – Dal SIG Strasburgo

11 Bryson Williams (203 cm, 106 kg; USA, ala grande, 1998) – Dai Brampton Badgers

15 Jamar Smith (191 cm, 84 kg; USA, guardia, 1987) – Confermato

16 Lorenzo Uglietti (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1994) – Confermato

20 Luca Severini (204 cm, 95 kg; Italia, ala, 1996) – Da Tortona

24 Mame Saba Deme El Hadji (212 cm; Senegal, centro, 2007) – Dalle giovanili

26 Jaime Echenique (211 cm, 117 kg; Colombia, centro, 1997) – Dal Socar Petkimspor

31 Michele Vitali (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

55 Kwam Cheatham (206 cm, 107 kg; USA, ala grande, 1997) – Da Granada

All. Dimitris Priftis (Grecia, confermato)

UMANA REYER VENEZIA

Il roster

00 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

0 Ky Bowman (190 cm, 87 kg; USA, play/guardia, 1997) – Da Treviso

1 R.J. Cole (185 cm, 84 kg; USA, play, 1999) – Dal Rytas Vilnius

2 Chris Horton (203 cm, 102 kg; USA, centro, 1994) – Da Trapani

4 Alessandro Lever (208 cm, 105 kg; Italia, ala/centro, 1998) – Confermato

5 Giovanni De Nicolao (191 cm, 79 kg; Italia, play, 1996) – Da Napoli

7 Leonardo Candi (190 cm, 86 kg; Italia, play/guardia, 1997) – Da Tortona

11 Stefan Nikolic (203 cm, 95 kg; Serbia-Italia, ala, 1997) – Da Cremona

14 Giga Janelidze (201 cm, 96 kg; Georgia-Italia, ala grande, 1995) – Confermato

22 Jordan Parks (201 cm, 91 kg; USA, ala, 1994) – Confermato

24 Carl Wheatle (200 cm, 88 kg; Gran Bretagna-Italia, ala piccola, 1998) – Confermato

33 Kyle Wiltjer (208 cm, 110 kg; USA-Canada, ala/centro, 1992) – Confermato

45 Denzel Valentine (198 cm, 97 kg; USA, guardia, 1993) – Da Trieste

All. Neven Spahija (Croazia, confermato)

BERTRAM DERTHONA TORTONA

Il roster

1 Christian Vital (188 cm, 85 kg; USA, guardia, 1997) – Confermato

3 Prentiss Hubb (190 cm, 80 kg; USA, play/guardia, 1999) – Dall’AEK Atene

4 Justin Gorham (201 cm, 107 kg; USA, ala grande, 1998) – Confermato

5 Ezra Manjon (180 cm, 77 kg; USA, play, 2000) – Dall’MHP Riesen Ludwigsburg

6 Andrea Pecchia (197 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 1997) – Da Trento

7 Brekkott Chapman (206 cm, 98 kg; USA, ala grande, 1996) – Dai Kagawa Five Arrows

11 Lamine Tandia (202 cm, 90 kg; Mali-Italia, centro, 2004) – Dalla Virtus Lumezzane (fine prestito)

12 Arturs Strautins (198 cm, 100 kg; Lettonia-Italia, ala piccola, 1998) – Confermato

13 Tommaso Baldasso (192 cm, 88 kg; Italia, play, 1998) – Confermato

17 Dominik Olejniczak (213 cm, 118 kg; Polonia, centro, 1996) – Dal Saint-Quentin

19 Paul Biligha (201 cm, 101 kg; Italia, centro, 1990) – Confermato

33 Joonas Riismaa (196 cm, 90 kg; Estonia-Italia, ala piccola, 2002) – Da Cantù (prestito)

All. Mario Fioretti (Italia, nuovo)

Era stato ingaggiato anche Eigirdas Zukauskas lo scorso 7 agosto, ma, il 4 settembre, il Derthona Basket ha comunicato che non lo avrebbe tesserato, non specificando gli effettivi motivi della decisione.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Il roster

2 Carlos Marshall Jr. (198 cm, 93 kg; USA, ala piccola, 1999) – Dall’Elitzur Ironi Natanya)

4 Desure Buie (180 cm, 73 kg; USA, play, 1997) – Dal Neptunas Klaipeda

6 Alessandro Zanelli (187 cm, 80 kg; Italia, play, 1992) – Da Scafati

7 Fadilou Seck (207 cm, 108 kg; Mali-Italia, centro, 1997) – Da Torino

9 Laurynas Beliauskas (192 cm, 85 kg; Lituania, play/guardia, 1997) – Dallo Juventus Utena

10 Nate Johnson (194 cm, 86 kg; USA, guardia, 1998) – Dal Neptunas Klaipeda

11 Marco Ceron (195 cm, 100 kg; Italia, guardia/ala, 1992) – Da Pistoia

14 Enrico Casu (181 cm, 71 kg; Italia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili/Torres

22 Luca Vincini (207 cm, 106 kg; Italia, centro, 2003) – Confermato

24 Andrea Mezzanotte (207 cm, 98 kg; Italia, ala grande, 1998) – Da Treviso

25 Rashawn Thomas (203 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1994) – Confermato

29 Nick McGlynn (205 cm, 112 kg; USA, centro, 1996) – Dal Kolossos Rodi

*33 Achille Polonara (201 cm, 90 kg; Italia, ala grande, 1991) – Dalla Virtus Bologna

All. Massimo Bulleri (Italia, confermato)

*Polonara non è ancora ufficialmente nell’elenco giocatori della LegaBasket. A oggi, ovviamente, è impossibile sapere se e quando tornerà in campo: di nuovo, l’augurio di tutto il basket italiano e internazionale è che possa rimettere piede sul parquet del PalaSerradimigni e non solo.

NUTRIBULLET TREVISO

Il roster

1 Joe Ragland (182 cm, 80 kg; USA-Liberia, play, 1989) – Dall’Hapoel Tel Aviv

2 Briante Weber (188 cm, 81 kg; USA, play, 1992) – Da Sassari

5 Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (193 cm, 86 kg; USA, guardia, 1994) – Da Bilbao

9 David Torresani (188 cm, 73; Italia, play/guardia, 2005) – Confermato

11 Federico Miaschi (200 cm, 90 kg; Italia, guardia, 2000) – Da Scafati

12 Kruize Pinkins (201 cm, 104 kg; USA, ala/centro, 1993) – Da Scafatu

15 Matteo Chillo (203 cm, 104 kg; Italia, ala/centro, 1993) – Da Reggio Emilia

23 DeShawn Stephens (203 cm, 102 kg; USA, centro, 1989) – Dall’U-BT Cluj-Napoca

29 Francesco Pellegrino (213 cm, 119 kg; Italia, centro, 1991) – Confermato

31 Osvaldas Olisevicius (200 cm, 90 kg; Lituania, ala, 1993) – Confermato

All. Francesco “Frank” Vitucci (Italia, confermato)

VANOLI CREMONA

Il roster

0 Ike Anigbobu (207 cm, 120 kg; USA, centro, 1998) – Dai College Park Skyhawks

2 Payton Willis (193 cm, 91 kg; USA, centro, 1998) – Confermato

3 Taijon Jones (196 cm, 95 kg; USA, guardia, 1999) – Confermato

7 Davide Casarin (196 cm, 86 kg; play/guardia, Italia, 2003) – Dalla Reyer Venezia

8 Sasha Grant (201 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Da Reggio Emilia

12 Filippo Galli (197 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2005) – Dalla Hill Prep School

16 Giovanni Veronesi (197 cm, 98 kg; Italia, ala piccola, 1998) – Da Sassari

23 Christian Burns (203 cm, 110 kg; USA-Italia, centro, 1985) – Confermato

42 Aljami Durham (193 cm, 82 kg; USA, play, 1998) – Da Girona

46 Ousmane N’Diaye (210 cm, 95 kg; Senegal, ala/centro, 2004) – Dal Baskonia

All. Pierluigi Brotto (Italia, confermato)

OPENJOBMETIS VARESE

Il roster

2 Davide Alviti (200 cm, 92 kg; Italia, ala, 1996) – Da Trento

4 Tazé Moore (196 cm, 80 kg; USA, guardia, 1998) – Dai Rip City Remix

7 Elisee Assui (191 cm, 105 kg; Italia, ala, 2006) – Confermato

8 Olivier Nkamhoua (203 cm, 101 kg; Finlandia, ala grande, 2000) – Dai Niners Chemnitz

13 Matteo Librizzi (180 cm, 70 kg; Italia, play, 2002) – Confermato

15 Nate Renfro (203 cm, 94 kg; USA, centro, 1996) – Da Sassari

34 Maximilian Ladurner (207 cm, 97 kg; Italia, centro, 2001) – Da Torino

42 Stefan Moody (178 cm, 84 kg; USA, play, 1993) – Dal Sagesse

Mauro Villa (194 cm, 78 kg; Argentina-Italia, guardia, 2004) – Dal Campus Varese

All. Ioannis Kastritis (Grecia, nuovo)

NAPOLI BASKETBALL

Il roster

1 Savion Flagg (201 cm, 102 kg; USA, ala piccola, 1999) – Dal Rytas Vilnius

3 Naz Mitrou-Long (192 cm, 94 kg; Canada-Grecia, play/guardia, 1993) – Dall’Olympiacos

5 Ishmael El-Amin (184 cm, 80 kg; USA, guardia, 1998) – Dall’Hapoel Gilboa Galil Elyon

8 Ed Crosswell (202 cm, 109 kg; USA, centro, 1999) – Dal Nevezis

10 Leonardo Faggian (195 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2004) – Da Treviso

11 Stefano Saccoccia (178 cm, 75 kg; Italia, play, 2006) – Confermato

18 Kaspar Treier (204 cm, 105 kg; Estonia-Italia, ala, 1999) – Confermato

22 Stefano Gentile (191 cm, 90 kg; Italia, play, 1989) – Da Napoli

25 Aamir Simms (199 cm, 111 kg; USA, ala grande, 1999) – Dalla Reyer Venezia

30 Guglielmo Caruso (208 cm, 90 kg; Italia, centro, 1999) – Dall’Olimpia Milano

45 Rasir Bolton (190 cm, 84 kg; USA, play/guardia, 1999) – Dallo Spartak Subotica

All. Alessandro Magro (Italia, nuovo)

ACQUA S. BERNARDO CANTU’

Il roster

0 Jacob Gilyard (175 cm, 75 kg; USA, play, 1998) – Dai Niners Chemnitz

8 Jordan Bowden (196 cm, 88 kg; USA, guardia/ala, 1997) – Dai Saskatchewan Rattlers

9 Riccardo Moraschini (194 cm, 99 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

10 Andrea De Nicolao (185 cm, 75 kg; Italia, play, 1991) – Confermato

11 Oumar Ballo (213 cm, 118 kg; Mali, centro, 2002) – Dagli Indiana Hoosiers

12 Giordano Bortolani (193 cm, 85 kg; Italia, guardia, 2000) – Dall’Olimpia Milano

20 Xavier Sneed (196 cm, 98 kg; USA, ala piccola, 1997) – Dal Bnei Herzliya

21 Grant Basile (206 cm, 106 kg; Italia-USA, ala/centro, 2000) – Confermato

33 Ife Joshua Ajayi (200 cm, 111 kg; Nigeria, ala grande, 1996) – Da Torino

90 Leonardo Okeke (213 cm, 108 kg; Italia, centro, 2003) – Confermato

All. Nicola Brienza (Italia, confermato)

APU OLD WILD WEST UDINE

Il roster

5 Mirza Alibegovic (195 cm, 95 kg; Italia, guardia/ala, 1992) – Confermato

6 Skylar Spencer (208 cm, 107 kg; USA, centro, 1994) – Dalla RSR Sebastiani Rieti

8 Anthony Hickey (180 cm, 84 kg; USA, play, 1992) – Confermato

20 Matteo Da Ros (205 cm, 94 kg; Italia, ala grande, 1989) – Confermato

21 Christian Mekowulu (205 cm, 111 kg; Nigeria, centro, 1995) – Dagli Akita Northern Happinets

22 Eimantas Bendzius (207 cm, 102 kg; Lituania, ala, 1990) – Da Sassari

23 DJ Brewton (190 cm, 88 kg; USA, guardia, 2000) – Dallo Jonava

24 Aubrey Dawkins (198 cm, 93 kg; USA, ala piccola, 1995) – Dal Wurzburg Baskets

31 Andrea Calzavara (195 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Da Brindisi

35 Iris Ikangi (200 cm, 88 kg; Italia, ala, 1994) – Confermato

All. Adriano Vertemati (Italia, confermato)