Basket, Petrucci: “Nuovo CT? Spero fumata bianca a fine mese, il nome è Luca Banchi”

“Nuovo ct? Entro il mese spero arrivi la fumata bianca, il nome lo avete capito tutti ed è Luca Banchi“. Lo ha dichiarato all’ANSA Gianni Petrucci, il presidente della FIP, nel contorno dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avuto in virtù del bronzo dell’Italia femminile agli Europei e dell’Under 20 maschile anche in questo caso nella relativa rassegna continentale.

Che il nome di Banchi sia in lista alle preferenze della FIP non è un mistero, e del resto è praticamente emerso già il giorno dopo. In ogni caso, Petrucci tenta poi di smorzare: “Se ne sta occupando Datome che poi riferirà a me. Nel roster di Gigi poi ci sono anche altri nomi, ma spero che il prossimo ct riceva lo stesso amore che ha avuto Pozzecco dai suoi giocatori, venivano per lui“.

Infine una battuta legata a uno scambio di parole avuto con la massima carica dello Stato: “Lo dicevo a Mattarella nell’incontro privato: abbiamo gli allenatori più bravi del mondo nella pallavolo, nella pallacanestro, nella scherma… Per questo vinciamo tanto“.

Se per pallavolo e scherma il discorso regge eccome, la pallacanestro ha una situazione un po’ diversa. Gli allenatori, sì, hanno vinto parecchio (basti vedere Ettore Messina e Sergio Scariolo): il problema è che l’Italia, in fatto di vittorie di grande peso, è da tempo ferma al palo. Volendo parlare di vittorie, e limitandosi al maschile, l’ultima dell’Italia è arrivata nel 1999 con gli Europei; ultima medaglia ad Atene 2004. Nei club l’ultima Eurolega l’ha vinta la Virtus Bologna nel 2001 (nella versione, peraltro, divisa con la Suproleague; per trovare un successo in versione unita è necessario tornare al 1998, sempre con le V nere).