Mattarella riceve la Nazionale femminile e U20 di basket: “Siete stati straordinari, c’è fiducia per il futuro”

La Nazionale italiana femminile bronzo europeo e la Nazionale maschile U20 campione d’Europa di basket sono state ricevute quest’oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in seguito ai grandi risultati conseguiti nell’estate 2025. Delegazione azzurra guidata per l’occasione dal presidente della FIP Giovanni Petrucci, dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Avendo seguito le partite delle Azzurre sin dal girone di Bologna, mi sento di dire che il bronzo delle azzurre non solo somiglia all’oro ma è equiparabile all’oro. Alcune manifestazioni misere di inciviltà non hanno turbato, anzi hanno rafforzato la convinzione dell’importanza dell’inclusione, della collaborazione e dello stare insieme“, ha dichiarato Mattarella a proposito di alcuni commenti razzisti ricevuti da alcuni elementi della Nazionale Under 20 maschile.

“Il vostro oro è stato anche un pungolo per i vostri colleghi più adulti, la Nazionale maschile che ha fatto un magnifico torneo concluso qualche giorno fa con una partita un po’ strana ma emozionante. Ragazzi, bravissimi, siete la fiducia nel futuro del basket del nostro Paese. Siete state straordinari, voi come le Azzurre: è stato un grande piacere avervi qui oggi, tornate presto“, le parole del Capo dello Stato.

Di seguito l’intervento di Petrucci: “Presidente Mattarella, grazie per averci ricevuti oggi al Quirinale. Venga a vedere una partita di pallacanestro, sarebbe una prima volta nel basket, sarebbe un grande onore. Per me è una soddisfazione doppia, sono stato quattordici anni presidente del CONI e ho conosciuto due suoi predecessori, Ciampi e Napolitano. Oggi ho coronato il sogno di conoscere anche Lei grazie ai risultati eccezionali di queste due squadre, che mi hanno fatto emozionare per il traguardo raggiunto e per le modalità con le quali l’hanno ottenuto. In questa missione, con due squadre straordinarie, abbiamo ottenuto risultati impensabili. Abbiamo portato in alto i messaggi del rispetto e dell’integrazione, questi ragazzi e queste ragazze hanno dimostrato cosa significa lo sport”.

Il nuovo presidente del CONI Buonfiglio ha detto: “Siamo qui, Presidente, con due squadre che questa estate ho avuto il piacere di seguire e che ci hanno fatto sognare permettendoci di arrivare in alto. Non stanchiamoci mai di essere ambiziosi, il Paese lo merita. Grazie a nome dello sport italiano per la sua accoglienza e disponibilità e per il suo affetto, è una cosa per la quale le saremo sempre grati”.

Da segnalare l’assenza giustificata di Cecilia Zandalasini, Mattia De Martin e Andrew Osasuyi Osawaru, che si trovano attualmente negli Stati Uniti. “Zanda” sta giocando i playoff WNBA con la maglia delle Golden State Valkyries, mentre i due azzurrini sono impegnati con i rispettivi College.