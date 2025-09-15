Basket: a Sky (con Cielo) i diritti tv in chiaro della Serie A dal 2025 al 2028

Sarà nell’orbita Sky anche il pacchetto dei diritti tv in chiaro delle prossime tre stagioni di Serie A, quelle 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028. Questo è quanto emerso dalla presentazione della Supercoppa Italiana 2025-2026 effettuata a Milano (dato che si giocherà all’Unipol Forum il 27 e 28 settembre).

In particolare, Sky opterà per l’utilizzo di Cielo, con cui trasmetterà 8 partite di regular season (che, all’incirca, equivalgono a una al mese), una per turno dei quarti di finale, una per turno delle semifinali e l’intera finale scudetto, per un totale che può variare dalle 17 alle 23 partite. A queste si aggiungono semifinali e finale di Supercoppa Italiana e semifinali e finale delle Final Eight di Coppa Italia, che portano a un range che va da 23 a 29 incontri nel complessivo.

Va ricordato che Sky, per quanto riguarda la Serie A, già trasmette due incontri a turno sui propri canali satellitari più due a turno dei quarti, nonché semifinali e finale integrali. Il pacchetto in chiaro è e rimane fortemente voluto da tutte le parti in causa: l’obiettivo è di riportare il basket ad avere dei dati importanti di diffusione.

Cielo rappresenta la continuazione di un rapporto che, storicamente, a livello di chiaro ha visto la Rai dominare la scena dall’avvento della tv fino al 2004. Poi solo passaggio su Sky fino al 2011, fino al duopolio Rai-La7 (andato bene per la tv di Stato, meno per La7 che ha rapidamente retrocesso la A su La7d) nel quale si è poi aggiunta Sportitalia per un breve periodo. La Rai ha poi mantenuto i diritti in chiaro per tutto il decennio, prima che arrivassero i canali del gruppo Discovery (DMAX e Nove) a succedere. Adesso è la volta di Cielo.