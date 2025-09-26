ATP Pechino 2025, Lorenzo Musetti piega in tre set Giovanni Mpetshi Perricard ed approda agli ottavi

Lorenzo Musetti fatica ma piega in tre set il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio del torneo ATP 500 di Pechino: l’azzurro, numero 4 del seeding, si impone per 7-6 (3) 6-7 (4) 6-4 in due ore e 27 minuti di gioco, ed agli ottavi affronterà un altro francese, il qualificato Adrian Mannarino.

Nel primo set l’azzurro sciupa due palle break consecutive nel terzo game, ma nel settimo Musetti, che si ritrova ancora sul 15-40 in risposta, alla seconda occasione strappa il servizio all’avversario. L’italiano deve cancellare due opportunità per l’immediato controbreak, ma si salva, invece nel decimo game non riesce a tenere la battuta per incamerare il set e viene riacciuffato sul 5-5. Si va al tiebreak, dove dal 2-2 Musetti scappa sul 5-2 e poi conquista un secondo minibreak di margine, che vale il 6-3. A ruota arriva la chiusura sul 7-3 dopo 59 minuti di gioco.

Nella seconda partita i servizi sono completamente dominanti, tanto che in un solo game si va ai vantaggi, il nono, nel quale però Musetti tiene la battuta senza concedere palle break. Si vola così al tiebreak, dove l’equilibrio dura fino al 3-3: dopo il cambio di campo è Musetti ad ottenere il primo minibreak, ma poi all’azzurro si spegne la luce, Mpetshi Perricard ne approfitta e vince i seguenti 4 punti, pareggiando i conti sul 7-4 in 49 minuti.

Nella frazione decisiva a segnare le sorti dell’incontro è il break ottenuto da Musetti a quindici nel terzo game: l’azzurro piazza un parziale di 12 punti a 4 dallo 0-1 e scappa via sul 3-1. Dopo aver strappato il servizio all’avversario il toscano tiene la battuta agevolmente nei turni successivi, facendosi trascinare ai vantaggi soltanto nell’ottavo game, senza concedere però occasioni per il controbreak. Per l’azzurro è sufficiente il primo match point per certificare la vittoria sul 6-4 dopo 39 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Musetti che vince 107 punti contro i 102 dell’avversario, nonostante metta a segno meno vincenti 20-38, e conceda meno gratuiti, 11-14. Il transalpino si aggrappa spesso al servizio e mette a segno 14 ace, ma l’azzurro è leggermente più bravo sui break point, sfruttandone 2 dei 5 avuti a disposizione, mentre ne annulla 4 dei 5 concessi al francese.