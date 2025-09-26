A che ora Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino inizierà domani, sabato 27 settembre, quando le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, affronteranno la russa Irina Khromacheva e l’indonesiana Aldila Sutjiadi.

Il match sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Court 4 dopo la sfida di singolare tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e la numero 29 del seeding, l’ucraina Dayana Yastremska, ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 6.30 italiane.

La sfida tra Errani/Paolini e Khromacheva/Sutjiadi sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Uno (dalle 9.45), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO WTA PECHINO 2025

Sabato 27 settembre – Court 4

Dalle ore 05.00 italiane

Jessica Bouzas Maneiro (Spagna) – Dayana Yastremska (Ucraina, 29)

Non prima delle ore 6.30 italiane

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Irina Khromacheva/Aldila Sutjiadi (Russia/Indonesia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 9.45) e Sky Sport Max

