Alexander Bublik come i primi tre tennisti del mondo nel 2025 per un dato

Un 2025 da incorniciare per Alexander Bublik. Il kazako ha conquistato l’accesso alla quarta finale nel massimo circuito internazionale, dopo aver vinto nei tre tornei precedenti. I successi sono arrivati ad Halle, Gstaad e Kitzbuehel. Se si considerano anche i Challenger, Bublik si è spinto agli atti conclusivi di Phoenix (sconfitta contro Joao Fonseca) e di Torino (vittoria contro Bu Yunchaokete).

Ebbene, la quarta finale sarà ad Hangzhou, sul cemento cinese. Grazie all’affermazione contro il padrone di casa Yibing Wu per 6-3 6-3, Sasha se la vedrà domani contro il francese (qualificato) Valentin Royer, godendo dei favori del pronostico. La sua ricorsa ipotetica alle ATP Finals potrebbe non essere una suggestione. Attualmente, Bublik è 12° nella Race, ma viste alcune rinunce, potrebbe rientrare in gioco.

Tuttavia, l’aspetto curioso dal punto di vista statistico è che il kazako, come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev, è stato il quarto giocatore nel 2025 ad accedere a delle finali su cemento, terra rossa ed erba. Di particolare prestigio, la vittoria sui prati tedeschi (Halle), visto il suo percorso (Sinner sconfitto negli ottavi).

Players able to reach ATP Tour finals on all three surfaces this year • Carlos Alcaraz

• Jannik Sinner

• Alexander Zverev

• Alexander Bublik pic.twitter.com/L6yv2YZgET — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) September 22, 2025

Vedremo se Bublik chiuderà il cerchio e se la sua corsa in quest’ultima parte di 2025 sarà premiata da una presenza nel Master di fine anno.